蘋果再打質疑者的臉 iPhone X豪賭見效了

7 月 31 日，蘋果公司發布財報顯示，截止 6 月 30 日，第三財季收入為 533 億美元，第二季 iPhone 銷量 4130 萬部，比市場預期少 30 萬部。但第二季 iPhone 營收 299.06 億美元，年增率增長 20.4%。

TomsGuide 網站認為，營收增長的動力之一來自於去年年底蘋果公司首度推出的售價為 999 美元的 iPhone X，這一售價高於以往的 iPhone 價格。

蘋果公司 CEO 庫克在財報分析師電話會議上就表示，iPhone X 再次成為該季度的銷量冠軍，客戶滿意度達 98%。

庫克認為，儘管 iPhone X 的價格高昂，但其每周的銷量都在增長，而且始終是最暢銷的產品。

而在被問及智慧型手機市場的健康狀況時，庫克更是稱：

「以 iPhone X 為例，當你推出一款優質、創新的產品時，就能吸引足夠多的人來購買。」

自從誕生之日起 iPhone X 就遭到了各方的質疑。此前一直有傳言稱，由於需求疲弱，蘋果打算在今年減少 iPhone X 產量。

而 TomsGuide 網站提到，蘋果公司在 iPhone X 的設計和功能上下了很大賭注，據悉，為秋季開發的三款新手機都將模仿 iPhone X 的設計，並採用了 Animoji 和 Face ID 解鎖等功能。

在蘋果的業績指引中，即使是第三季營業收入預期區間的最低端也高於市場預期值。這意味著，蘋果不但會像往年一樣 9 月發布 iPhone 新品，還可能在第三季就開始出售至少部分新品。

蘋果財務主管 Luca Maestri 向英國《金融時報》表示，4 月到 6 月出售的 iPhone 數量為 350 萬，幾乎是上第一季的兩倍。

市場調研機構 IDC 指出，目前 iPhone 的增長速度已經超過了全球智慧型手機市場增速。

除 iPhone 銷售強勁外，蘋果服務業務收入也再創歷史新高。第二季，包括 App Store、iCloud、蘋果音樂在內的蘋果服務業務收入年增率大增 31%，增至 95 億美元，刷新了第一季創造的單季最高服務收入記錄，市場預期 92 億美元。第一季這類業務收入為 91.9 億美元，同樣年增率增至 31%，第一季 App Store 的銷售額也創新高。

但就在蘋果公司交出漂亮的財報成績單的同時，其主要競爭對手三星電子發布第第二季財報顯示，公司該季度營收約合 523 億美元，年增率下滑 4.13%，凈利潤約合 98 億美元，較去年同期下滑 0.09%。

三星電子認為，這主要是因為全球智慧型手機增速的放緩打擊了 Galaxy 系列的市場需求，目前 Galaxy S9 和 S9 + 的銷售均低於預期。此外它還認為，華為和小米等中國智慧型手機製造商以更低的價格提供高規格設備搶占了市場。

據報導，由於 S9 銷售不溫不火，三星電子將在下月提前發布 Galaxy Note 9。