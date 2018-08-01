圖解百度Q2財報：營收利潤符合預期 AI語音交互數據亮眼

百度周二美股盤後公布了截至 6 月 30 日的 2018 年 Q2 財報，業績符合預期，百度盤後一度漲超 3%，截至收盤上漲 1.67%。

財報數據顯示，公司該季度營收為人民幣 259.7 億元，年增率增長 32%，接近上季度公司給出的指引區間 [249.1 億，261.9 億]的上限，也接近彭博分析師綜合意見預測值區間 [247.71 億，262.00 億] 的上限。

圖：百度營業收入和業績指引 (億元)

來源：公司公告

2018 年 Q3 凈利潤為人民幣 64 億元，年增率增長 45%; 非通用會計準則 (Non-GAAP) 下，凈利潤為人民幣 74 億元，年增率增長 57%。

公司預計 Q3 營業收入介於人民幣 [273.7 億，287.7 億]，年增率 2017 年 Q3 增速區間為 23% 到 30%。該收入指引超出彭博分析師綜合意見預測值區間 [247.71 億，262.00 億]。

整體來看，Q2 百度業績穩健，同時 AI 戰略中的 DuerOS 業務進展成為重要亮點。DuerOS 不斷拓寬零售、酒店、汽車等商業使用場景，6 月份 DuerOS 智能設備激活量達到 9000 萬台，相比年初增長 80%。

一、收入概況：百度核心業務收入年增率增速提高

百度收入可以按業務類型、部門兩個分類進行分析。

1) 按照業務類型分類，百度目前的收入來源有兩塊：一個是網路營銷服務 (搜尋 + 資訊流 + 愛奇藝等廣告服務)，一個是其他業務 (主要包括愛奇藝會員費和金融業務等)。

2018 年 Q2 公司網路營銷服務實現收入 210.65 億元，年增率增長 17.8%，較上個季度的 16.5% 略有提高，主要是由於公司廣告客戶數量增速較高; 該業務收入占營收比例進一步降低至 81.1%。

其他收入為 49.07 億元，年增率增長 64%，依然維持較高的增速，主要由於愛奇藝會員收入和其他收入的強勁增長。該業務占營業收入比進一步提升至 18.9%。

圖：百度各項業務收入占比和年增率增速

來源：公司公告，見聞整理

2) 按部門分類，百度的收入來源可分為兩塊：百度核心業務和愛奇藝。百度核心業務包括廣告 (搜尋 + 資訊流)、AI、金融服務等除愛奇藝以外的所有相關收入。愛奇藝業務，包括愛奇藝相關的廣告、會員、版權收入等。

圖：百度各部門收入年增率增速（億元）

來源：公司公告，見聞整理

2018 年 Q2，百度核心業務收入 200 億元，年增率增長 28%，增速較上個季度的 26% 進一步提高; 來自愛奇藝收入為 62 億元，年增率增速達到 51%，相比上第一季的 57%，增速有所降低。

3) 目前百度已完成從 PC 端到行動端的過渡，並一直單獨披露來自行動端的收入情況，百度行動端主要由百度 APP、百度地圖、百度貼吧、百度瀏覽器等產品矩陣組成。

2018 年第第二季，百度來自行動端的收入占營收比例為 77%，高於去年同期的 72%，但略低於上個季度的 78%。

圖：百度行動端收入占比

來源：公司公告，見聞整理

4) 雖然陸奇已經離職，但是百度目前依然將資訊流和 AI 作為主航道，此次百度也公布了資訊流和 AI 方面的最新進展。

關於搜尋和資訊流，百度在財報中披露，百度 App 在六月份 DAU(日活用戶) 達到 1.48 億，較去年年增率增長 17%。而根據上個季度財報披露，3 月份百度 App 的 DAU 為 1.37 億，年增率增長 18%。百度繼續將 AI 技術運用於廣告監控系統。

關於 AI 技術，百度表示在 Q2 成功召開了百度開發者大會。百度推出的小度智能音箱系列及相關產品倍受好評，在 2018 年 6 月 DuerOS 語音喚醒超過 4 億次，幾乎是三個月前的兩倍。DuerOS 生態系統迅速擴張，6 月份 DuerOS 智能設備激活量達到 9000 萬台，相比年初增長 80%。

在 Apollo 業務上，百度與金龍汽車和新石器合作，分別推出了兩款商用 L4 級自動駕駛車。這些強勁的業務進展都表明百度在「夯實行動基礎，決勝 AI 時代」戰略下專注且推進順利。

二、營運數據：廣告業務數據有喜有憂

廣告業務作為百度的現金牛業務，2018 年 Q2 廣告客戶和客戶平均收入數據喜憂參半。

Q2 公司活躍廣告客戶數量為 51.1 萬，年增率增速為 9%，較上個季度的 5.3% 進一步提高，並且連續三個季度保持年增率正增長。

圖：百度廣告客戶數量 (萬人)

來源：公司公告，見聞整理

Q2 單客戶平均收入為 4.12 萬，年增率增速為 16%，而上個季度為 19%，下滑了 3%; 環比增速達到 14%，而上個季度為 - 18%，有所改善。

圖：百度單廣告客戶平均收入 (萬元)

來源：公司公告，見聞整理

從 Q2 來看，雖然單客戶平均收入年增率增速不佳，但是綜合來看，廣告營運數據整體繼續改善，為百度廣告業務收入穩定擴張提供了基礎。

三、成本大幅提高，經營利潤率保持穩定

百度成本費用主要為三項：營收成本、銷售行政及一般費用、研發成本。2018 年 Q2 公司成本與費用為 205 億元，年增率增長 23%，上個季度為 9.8%，增速提高較快。不過從各項成本占營收比例情況看，基本保持穩定。

Q2 營收成本為 120.12 億元，年增率增速 13.5%，較上個季度的 7.3% 大幅提高。不過該成本占收入比例 46.2%，保持穩定。

Q2 銷售行政及一般費用為 45.04 億元，年增率增長 53.5%，較上個季度的 11.5% 大幅提高; 研發成本為 40.33 億元，年增率增長 28.1%。

雖然整體成本費用增長較快，但公司營運利潤率保持穩定。Q2 營運利潤為人民幣 54 億元，比去年同期增長 29%，營運利潤率為 20.9%，相較於去年同期的 21.8% 降低 1.1%。

圖：百度營業利潤率和成本構成

來源：公司公告，見聞整理

圖：百度各項成本年增率增速

來源：公司公告，見聞整理

作為成本費用中占比最大的營收成本，可以進一步拆分為內容成本、流量獲取成本、帶寬成本、其他費用。

Q2 公司內容成本年增率增速為 67.1%，進一步擴張。主要是愛奇藝的內容成本增長，此外，還有在資訊流業務方面的投入。

Q2 流量獲取成本年增率增速為 8.9%，相較於上個季度的 3.2%，增長速度加快。度寬帶成本年增率增速為 12.2%，較上個季度的也有提高。其他費用年增率增速較上個季度有所下降。

圖：百度營收成本構成

來源：公司公告，見聞整理

圖：百度各項營收成本年增率增速

來源：公司公告，見聞整理

自 2017 年 Q2 以來，百度一直在強化經營成本控制，成果顯著，但是從 2018 年 Q2 數據來看，經營成本又有開始擴張的趨勢，只是並未引起營業利潤率的大幅下降。

四、凈利潤

2018 年 Q2，百度 Non-GAAP 下歸屬於百度的凈利潤為 74 億元，較上年同期增長 57%。

圖：百度凈利潤概況 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

表：百度凈利潤調整 (Non-GAAP，億元)

來源：wind

需要指出的是，2015 年第第四季，百度因去哪兒和攜程換股事項，導致凈利潤水平對經營成果反應失真，將該季度數據做剔除。

五、估值：百度目前本益比低於可比公司

整體上看，百度 2018 年 Q2 略超出市場預期，尤其是廣告客戶數量年增率增速有較大幅度，保證了廣告收入的穩定; 成本費用有進一步擴張的趨勢，不過對營業利潤率影響不大。從估值角度看，百度目前本益比低於可比公司。

表：百度可比公司概況

來源：wind