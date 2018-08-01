川普回擊共和黨金主：科赫兄弟「完全是個笑話」

共和黨金主科赫公開表達對美國政府發起貿易戰的不滿後，川普回擊稱，「全球主義者」科赫兄弟，就是共和黨圈子裡一個「徹頭徹尾的笑話」。

查爾斯 · 科赫在上周末的一場會議上批評美國政府政策，認為目前的貿易政策會被證明是一場「災難」，會讓美國經濟落入深淵。不過，他非常小心地沒有提及「川普」的名字。

美國總統硬氣地表示，自己從未尋求過科赫兄弟的贊助，「因為我不需要他們的錢或是壞主意」。他還將科赫兄弟稱作「兩個腦子不好的善良人」。

科赫兄弟在 2016 年的美國總統大選中，並未資助川普的競選。科氏工業集團 CEO 查爾斯 · 科赫甚至表示，希拉里可能是更好的總統人選。

凈資產超過 500 億美元的科赫兄弟，毫無疑問受益於去年年底頒布的稅收改革方案。川普急切地指出了這一點——科赫兄弟喜歡自己推出的稅改和監管放寬，「我讓他們更富有」。

川普還在規劃另一項針對富人的減稅。多家媒體報導稱，白宮正在考慮繞過國會，出台資本利得稅的減稅政策，減稅規模高達 1000 億美元。由於資本利得稅主要的徵稅對象是富裕階層，這一政策相當於給富人減稅。

科赫兄弟在福布斯全球富豪排行榜上並列第八位。

科赫兄弟一直是美國政界重要的資金力量。近幾十年來，他們遊走在各領域，投入數十億美元來推廣自由保守主義的。他們反對氣候變化說，支持化石燃料的使用，並資助國會議員（主要是共和黨人）的選舉。

科赫兄弟在貿易和移民政策上都和川普意見分歧，但贊同減稅和放寬監管的努力。

中期選舉臨近，科赫兄弟的支持對於共和黨議員來說仍然重要。科赫兄弟在 2018 年選舉周期計劃投入至少 4 億美元，但本周一，科赫兄弟表態，不會支持共和黨在北達科他州的參選人 Kevin Cramer。

英國《獨立報》援引紐約福坦莫大學教授觀點稱，川普周二的推文，顯示他仍然糾結於當年的大選，害怕科赫兄弟會在 2020 年轉而支持民主黨候選人。「對於比自己更有錢的人，川普一直很沒有安全感。」