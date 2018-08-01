傳川普為加強施壓 計畫將2000億商品待定關稅升至25%

據《彭博》報導，多位熟悉內情人士指出，川普政府計畫將對中國進口 2000 億美元商品的待定關稅，從 10% 提高到 25%。

7 月初美國對 340 億美元的中國產品徵收 25% 關稅，接下來有 160 億美元的進口產品的審議期，預定週三結束。而為加大對北京重返談判桌的壓力，川普政府有意將原本 2000 億美元商品 10% 的待定關稅，提高到 25%，但這個改變尚未定案，在公眾審議後也可能不會通過。

與此同時，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與中國副總理劉鶴的代表，傳正進行私下對話，尋求重新談判的方式。

根據美國貿易代表處的說法，關於 2000 億商品的關稅，將在 8 月 20-23 日舉行公開聽證會，在 8 月 30 日結束公共評議期。如果要提高待定關稅，將在聽證會前宣布。

美中雙方先前經過 3 輪談判，但最終未付諸實行。中國外交部長王毅週一表示，中國和美國進行了多輪磋商並達成了重要共識，但令人遺憾的是美國沒有履行其義務，並未與中國齊心協力。

下一波美國針對 160 億美元的中國進口產品關稅，由於主管部門將確定目標產品的詳細資訊，實施可能拖延。一位熟悉內部審議的人士表示，如果中國同意，美國可能會有所讓步，取消額外的關稅。

美國財政部發言人未對此發表評論。