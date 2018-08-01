晶片需求旺盛 南韓7月出口年增6.2% 但貿易戰衝擊前景

南韓週三公布外貿數據，今年 7 月出口重返增長，主因是記憶體晶片及石化產品出口持續增加。但在美中貿易衝突未解，各界對晶片需求旺盛的持續時間也有疑慮之下，未來前景不明。

相關數據未對南韓股匯市帶來太大影響。受到華爾街前夜上漲的激勵，南韓 Kospi 股指小幅開高之後，早盤在 0.4% 的漲幅附近震盪。韓元表現持平，報 1117.8 兌 1 美元，小升 0.08%。

南韓產業通商資源部數據顯示，南韓 7 月出口額達 518.8 億美元，年增 6.2%，為史上第二高單月出口額。今年 3-7 月，南韓已連續 5 個月，單月出口都在 500 億美元以上。

7 月出口中，半導體出貨量增長 31.6%，至 103.8 億美元。石化產品海外銷售額成長 24.1%，為連續 8 個月成長。

南韓 7 月進口年增 16.2% 至 448.8 億美元，貿易順差為 70.1 億美元。

雖然出口表現突出，但略低於分析師預期的 7.0%。此外，數據顯示出口並未受美中貿易衝突影響，但分析師擔憂未來前景，因為中國是南韓最大的貿易夥伴，許多半成品都是先出口中國，再銷至美國。

Kiwoom 證券分析師 Kim Yu-mi 認為，中美貿易摩擦將帶來下行壓力，出口可能萎縮。

南韓第 2 季工廠與設備投資下滑 6.6%，為早期預警信號，南韓央行指出，對記憶體晶片及顯示器面板的投資正在下滑。