南韓第2季GDP季增0.7%符合預期 貿易戰恐拖累增長

南韓央行週四 (26 日) 公布數據顯示，因設備投資減弱與出口增長減緩，經季節調整後，南韓今年第 2 季的國內生產總值 (GDP) 按季增長 0.7%，與第 1 季 1% 的增幅相比有所減緩，但符合經濟學家的中值預期。

韓國央行表示，第 2 季的 GDP 按年增長 2.9%，略低於市場預期的 3%。政府消費增長 0.3%，商業設備投資季減 6.6%，第 1 季的增長為 3.4%，建築投資季減 1.3%。

南韓 GDP 年增率走勢圖 (近五年來表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

第 2 季民間消費季增 0.3%，為 6 季以來的最小增幅，主要增長來源為如化妝品等非耐用品。服務業增長 0.6%，主要是由於批發和零售貿易、餐廳和旅館的成長。

第一季出口增長為 4.4%，第 2 季出口季增減緩至 0.8%，半導體與石油及煤炭產品的出口有所增長。在機械和運輸設備進口減少之下，進口下滑 2.6%。

在生產方面，農業、林業和漁業生產下滑 2.5%，主要原因為農產品生產減少。製造業增長 0.7%，主要增長集中在石油和煤炭產品以及精密儀器。電力、天然氣及供水增長 9.7%，發電量、天然氣及熱水銷售皆有所增加。

IBK 證券的分析師 Ahn So-eun 指出，公司進行重組導致招聘緩慢，以及全球貿易糾紛的影響，投資減緩是不可避免的。

法國興業銀行的經濟學家 Oh Suk-tae 表示，貿易戰和勞動力市場惡化，為南韓是 2018 年下半年經濟增長面臨的主要下行風險。

Kiwoom 證券的分析師 Kim Yu-mi 認為，南韓政府的 4 兆韓元 (35.2 億美元) 的支出計劃，可能會使國內消費復甦，並為今年下半年增長提供支撐，但若美中貿易鬥爭持續，將會影響南韓的出口並拖累增長。

GDP 數據公布後，韓元兌美元走勢變化不大，26 日上午暫報 1 美元兌 1120.91 韓元。