2018年金融市場動盪不安 竟與Fed 4.5兆美元的實驗計劃有關

美國聯準會週二、週三召開會議，一般認為不會有任何政策上的變化。但回顧過去一年的種種風波，彷彿可以發現藏在它背後的一脈因緣。

今年，一連串迷你風暴席捲全球金融市場。美股道瓊指數經歷兩次 1000 點的暴跌；意大利債券市場短暫崩盤；陸股陷入熊市，阿根廷披和土耳其里拉暴貶。

即使是最受歡迎的科技股也已經停止直線上漲。臉書 (Facebook) (FB-US) 在 7 月 26 日流去 1190 億美元的市值，史上最大。

《CNN》分析指出，在經歷異常平靜的 2017 年後，波動性正捲土重來。2018 年的動盪似乎完全是聯準會 (Fed) 去年秋季開始收縮 4.5 兆美元資產負債表帶來的副作用。

為了振興經濟和股市，Fed 在 2008 年採取了不尋常的措施，擬訂「量化寬鬆 (QE)」的實驗計劃積極購買政府債券和抵押證券。在 QE1、QE2 和 QE3 期間，央行購買了許多資產，使其資產負債表在 10 年內膨脹了 5 倍。

但這項緊急行動帶來的後續影響，諸如極低的利率和龐大的資產負債表，為全球金融市場注入了流動性。股市等風險資產激增。

「絕非巧合」的意外正在增加

在經濟強勁成長下，Fed 已經開始控制 QE。自 2015 年底以來 7 次提高利率，收緊貨幣政策。去年秋天，Fed 開始每月削減 100 億美元的資產負債表。此後，縮表速度加快，期望最終達到每月 500 億美元。

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 指出，「量化寬鬆政策是一場大型實驗，因此解除它本身也是一場實驗。」

Fed 的最新舉措，即「量化緊縮 (QT)」，伴隨而來的是市場波動加劇。

Bleakley 諮詢集團首席投資官 Peter Boockvar 說：「態勢開始愈演愈烈，這絕非巧合。」「QE 政策將市場估值擴至極大。如果認為 QT 不會產生影響，那就太一廂情願了。」

透過縮減資產負債表，Fed 正在消耗推升股票的流動性。

雖然它的政策有經濟實力作後盾，但也可能產生意想不到的後果，例如資產泡沫的破滅。

Hooper 表示，「隨著資產負債表規範化的實驗繼續進行，預計市場將出現更多波動， 無論是國內還是國外。」

臉書的暴跌部分也與 Fed 的縮表有關。 （圖: AFP）

臉書震撼

不僅僅是 Fed 已經開始解除緊急行動。今年 6 月，英國央行表示，它可能比一般想像的更早開始縮減其資產負債表。甚至歐洲央行也計劃在 2018 年底前停止購買資產。

當然，Fed 的資產負債表並不是臉書暴跌的直接原因。在這家社群媒體巨頭示警成本上升和營收成長放緩之後，投資人紛紛拋售臉書。大量賣盤導致納斯達克指數連續 3 天下跌超過 1%。這是 2015 年 8 月以來沒有出現過的情況。

臉書遭到拋售也是時代的標記。美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 告訴客戶：「隨著『流動性』被消耗殆盡，領漲股市的科技股變得不穩定和脆弱。」他認為臉書的「震撼」是一個「經典『循環末期』事件」。

新興市場遇到麻煩

新興市場面臨風暴的衝擊。Fed 升息推高了美元匯率，使各國難以償還以美元借入的資金。因為投資人也從新興市場中掙錢。

阿根廷披索今年稍早跌至歷史新低，迫使其與國際貨幣基金 (IMF) 達成 500 億美元的救助計劃。土耳其里拉兌美元匯率下挫 30%，引發市場對新興市場危機的擔憂。

上個月，印度儲備銀行行長 Irjit Patel 懇請 Fed 放緩縮減資產負債表的計劃。他在英國《金融時報》的專欄文章中寫道，如果 Fed 不改變方向，「其他美元債券市場的危機無可避免」。

好消息是，許多新興市場國家的體質遠遠優於 10 年前。它們建立了儲備來應對市場動盪。

Voya 投資管理公司資產配置負責人 Barbara Reinhard 表示，「總體而言，新興市場並未出現明顯的弱點。」

市場風暴的回歸並不意味著 Fed 走錯了軌道。讓經濟和市場擺脫危機時代的政策似乎是明智之舉。

Voya Investment Management 資產配置主管 Barbara Reinhard 指出，「Fed 應該退出緊急刺激政策。如果不這樣做，它將重演房市泡沫中出現的資產泡沫爆裂。」

目前為止，Fed 在不破壞經濟的情況下已實現了這一目標。這是一個明智的策略，即使它給投資人帶來了更多的波動起伏。