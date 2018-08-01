量價齊揚 中國鋼廠獲利大增151% 分析師警告：下半年回調機率大

中國鋼企上半年利潤比去年同期大增 151.45%，顯示企業在鋼價正好時，力拚再環保限產更趨嚴格前擴大生產，中國鋼鐵市場正形成「量價齊揚」。

不過分析師警告，就算官方近期宣布要加大基礎建設投資，但環保政策依舊嚴厲、各地對房地產限制一波波出爐，以及中美貿易爭端影響下，鋼鐵勢必也會受到影響。加上業者這一輪加大生產，市場恐出現供給過剩，將是一大考驗。

中國鋼價大好，今 (1) 日螺紋鋼連續上攻，大漲逾 1%，站上每噸人民幣 4200 元整數關口，逼近五年新高，螺紋鋼一般主要用在房屋、橋梁、道路等工程建設上。4 月中下旬以來，中國螺紋鋼價格就一直維持在每噸人民幣 4000 元以上。

中國螺紋鋼今日走勢 (圖自新浪財經)

擔心業者因鋼價大好，不配合去產能政策，中國官方從 5 月起陸續展開專項抽查等環保督察活動，加上青島上合峰會讓部分鋼廠因環保因素階段性限產，以及上月中至今，唐山地區燒結、豎爐繼續全停，種種環保限產大幅抬高高爐煉鋼成本，導致鋼價大漲。

雖然產能受限，不過鋼價走高也讓鋼鐵企業動作積極，加上預計今年冬季限產措施將更為嚴格，鋼廠抓緊時間擴大生產，中國鋼鐵工業協會上月底發布的數據顯示，上半年，中國約 380 家主要鋼鐵企業銷售收入人民幣 1.97 兆元，同比增長 15.33％；實現利潤 1392.73 億元，年增 151.15％。

截至目前，33 家上市鋼企已有超過 20 家發佈 2018 年上半年業績預告，總計獲利是 2017 年同期的近三倍。其中，凈利潤絕對值最大的是鞍鋼股份 (000898-CN)，上半年預計凈利潤人民幣 34.92 億元，年增 91.55%；安陽鋼鐵 (600569-CN) 凈利增幅最大，年成長高達 3142%-3682%。

雖然產能受限，但很多鋼企的開工率提高。目前同樣的高爐可以比以往多生產出 10% 的粗鋼。鋼企還使用富鐵礦提高生產率，原料中廢鋼屑的比例也從原來的 10% 提高到了 30%。

不過，大量鋼材生產也恐導致市場供應過剩，尤其 7 月應該是鋼材消費傳統淡季，近期中國鋼價和產量卻節節高升，主要還是和官方環保限產有關。

歐冶雲商首席分析師曾節勝表示，今年下半年鋼市很難像現在這樣持續上漲，中間出現回調的機率相當大。主要原因在於宏觀環境將更嚴峻、中美貿易爭端影響將顯現，房地產投資肯定沒有上半年這麼好，鋼材出口也會降下來。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清，預計下半年鋼鐵累計產量將明顯低於上半年。不過，基於今年鋼企生產經營的高獲利的刺激下，冶鍊原料調整、技術改進以及電爐鋼產量提升，下半年鋼鐵累計供給量仍將超越 2017 年同期水準。

王國清分析，7 月起鋼材社會庫存由升轉降，下半年庫存壓力不大，預計下半年鋼市將呈高位震盪、謹慎樂觀態勢，鋼價在 4300-4600 元 / 噸間左右。今年全年鋼價重心將進一步上移，整體漲幅在 10% 左右。