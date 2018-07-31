鋼聯上半年EPS 4.1元 深化製程投資明年Q2起貢獻營收

台灣鋼聯 (6581-TW) 今年上半年受惠國際鋅價走高帶動，其氧化鋅銷售價格也同步上揚，上半年稅後純益 4.5 億元，年增率達 88.48%，每股稅後純益 4.1 元，而台灣鋼聯成立的台鋼，將在明年第 1 季投產，預計 4 月開始貢獻營收。

台灣鋼聯成立「氧化鋅產品水洗廠設置可行性評估小組」，藉提昇產品氧化鋅純度由 59% 提高至 70%，以提高產品售價與附加價值，除增加營收外更可拓增銷售通路至全球各地鋅金屬冶鍊廠，水洗廠投資評估作業將在今年底完成，預計 2019 年底完成建廠。

同時，台灣鋼聯 100% 轉投資子公司台鋼資源公司，則將在明年第 1 季投產，總投資金額 23 億元，是台灣鋼聯跨足爐碴再利用產製綠色環保建材事業，符合循環經濟產業政策，初期產能預計為 17 萬噸煉鋼還原碴、15 萬噸旋轉窯氧化碴，共計 32 萬噸爐碴再利用廠，並可擴充至 45 萬噸產能。

方彥斌指出，台鋼是全世界第一座首創 20 大氣壓蒸氣爐碴安定化工廠，穩定爐碴不會膨脹後才進行再利用，可有效杜絕爐碴膨脹品質問題；廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，跨足預拌混凝土業，專廠專用流向可完全掌控。台鋼銷售產品包括：再生級配粒料、低強度混凝土、一般混凝土、水泥製品等，預計 2019 年 4 月開始貢獻營收。