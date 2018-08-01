〈財報〉愛奇藝Q2財報亮眼 盤後股價大漲6.5%

愛奇藝 (IQ-US) 在週二 (31 日) 盤後公布最新一季財報，營收年增率超過五成，帶動股價上漲。

愛奇藝 Q2 營收達人民幣 62 億元 (9.325 億美元），年增率達 51%。營業損失為人民幣 13 億元 (2.007 億美元)，虧損率較去年同期減少 2%，亮眼財報激勵愛奇藝股價在盤後大漲 6.50%。

愛奇藝股價江波圖 圖片來源：Google

會員數方面，Q2 愛奇藝會員總數達到 6710 萬人，與去年同期的 3830 萬相比成長了 75%。會員規模高速成長。而付費訂閱的會員人數為 6620 萬。

愛奇藝創辦人兼執行長龔宇表示：「我們很高興能夠帶來另一個強勁的財務季報。在我們龐大優質內容庫，以及一系列極受歡迎的自製內容的支持下，我們的會員和廣告業務在本季均實現了強勁的成長，訂閱會員總數創下新高。」

「展望未來，我們將繼續投資於先進技術，擴展內容產品的廣度和深度，並培育我們的娛樂生態系統，追求創新和多元化的貨幣化模式。」

在 2018 年第二季，愛奇藝在劇集、電影、綜藝、動漫、兒童等多個頻道皆推出了熱播內容，例如《泡沫之夏》、《芸汐傳》、《班班和莉莉的小王國》等，推動了會員付費和廣告穩健成長。同時，愛奇藝也推出「會員看全集」模式，在一定程度上提升了用戶的付費意願。而自製綜藝節目則提升了品牌廣告業務的營收。