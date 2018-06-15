影音股狂潮：Netflix今年翻倍 愛奇藝也不遑多讓

今年以來，一些美國媒體股票大出風頭。

最引人矚目的就是流媒體影音巨頭 Netflix。憑藉着 The Crown、13 Reasons Why、Stranger Things 等熱門美劇，Netflix 股價衝上了歷史最高位，是美股今年表現第二靚麗的個股。

截至周四收盤，Netflix 漲 3.41%，盤中最高觸及 395.03 美元的記錄高點。這使得今年以來的股價漲幅達到了 103%，令它與美國醫療器械製造商 Abiomed 成為今年僅有的兩隻實現漲幅翻倍的個股。

這比去年同期的表現靚麗得多。去年這個時候，Netflix 股價累計漲幅僅有 22.9%，全年漲幅也才 55.1%。

股價大漲推升 Netflix 總市值高達 1635 億美元，不僅已甩開迪斯尼等同行，而且還超過了陶氏杜邦和晶片巨頭輝達，逼近默克製藥（Merck，1652 億美元）和花旗集團（Citigroup，1695 億美元）。

目前，華爾街半數以上的機構都對 Netflix 給出了「買入」評級。高盛更是將其 12 個月目標價大舉調升 100 美元，至 490 美元高位，稱 Netflix 有望在 2022 年之前實現正數現金流。高盛更早前稱，Netflix 在內容上的投入越多，股價漲勢就越猛。

近期，市場還傳出 Netflix 有可能進軍遊戲市場的消息。

緊隨 Netflix 的是美國總統最愛用的社交媒體 Twitter。該股股價正處於三年最高水平，今年累計漲幅超過了 90%。

有著「中國版 Netflix」之稱的中概股愛奇藝股價表現也非常出色。這家從百度拆分出來的全球流媒體巨頭 3 月 29 日才登陸那斯達克，儘管上市首日破發，但如今已經比最低點漲了 160% 多。短短數周時間，愛奇藝已從小盤股躍升至大盤股。

這可能與愛奇藝 4 月 26 日公布的上市後首份財報好於分析師預期有關。在其公布財務數據後，多家銀行壓倒性地給出了「買入」評級，包括花旗、高盛、中國中信證券等。中信證券給出的目標價達 28.33 美元。