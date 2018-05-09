愛奇藝與美獨立電影公司FilmNation達成獨家合作 平台優質電影片庫進一步擴充

戛納電影節第二天，愛奇藝宣布與美國知名的獨立制片發行公司 FilmNation 達成獨家合作，未來三年，愛奇藝將優先獲得 FilmNation 制作或代理影片在中國大陸的獨家線上版權。FilmNation 是美國獨立電影界規模最大的公司之一，影片注重品質與商業性平衡，多次斬獲國際獎項，它之前發行了伍迪艾倫絕大部分影片，此次愛奇藝在戛納電影節期間與 FilmNation 簽署獨家合作協議，也是 FilmNation 首次跟中國公司達成此類合作，再次凸顯出愛奇藝在電影布局上的全球化視野和選片眼光。愛奇藝注重商業和藝術的結合，致力於將全球最優質的電影內容帶給國內用戶，促進不同國家和地域電影文化之間的交流。



FilmNation Entertainment 成立於 2008 年，多年以來專注於發行、投資與制作獨立電影，是美國獨立電影屆的領頭者之一。其參與的影片品質與商業性並重，不僅在戛納及奧斯卡等重要獎項上多有斬獲，而且其影片經由亞馬遜、索尼、派拉蒙等公司發行也獲得了較大商業成功。FilmNation 幾乎囊括世界頂級導演伍迪 · 艾倫絕大部分影片的制作和全球發行，未來由其制作發行的伍迪 · 艾倫影片也將獨家上線愛奇藝以饗用戶和影迷。此外，其出品了不少令影迷耳熟能詳的影片，如助凱特 · 布蘭切特一舉拿下奧斯卡最佳女主大獎的《藍色茉莉》；獲得奧斯卡多項提名、並斬獲最佳女主大獎的《房間》；去年的黑馬喜劇《大病》；以及在中國大陸上映且獲得良好票房反響的《降臨》以及《環形使者》等。FilmNation 即將推出的影片，包括阿爾莫多瓦的新作《痛苦與榮耀》、「蟻人」保羅 · 路德主演的《接球手間諜》、《晚安，媽咪》導演執導的心理驚悚片《小屋》以及伍迪 · 艾倫新片《紐約的一個雨天》，這些影片愛奇藝都將擁有中國地區優選獲取權。







愛奇藝作為中國領先的互聯網娛樂平台，深刻洞悉用戶需求，愛奇藝領先的市場規模和中國娛樂產業快速發展的整體趨勢，都促使著全球優質內容提供方和愛奇藝展開積極的深度合作。早前，愛奇藝與福斯、迪士尼、索尼、環球、華納、派拉蒙、獅門、Netflix 等全球頂級影視、娛樂公司均達成內容版權戰略性合作，源源不斷向線上輸送優質佳片。此次選擇愛奇藝作為獨家合作伙伴，FilmNation 的 Robert Carney 說：「我們很高興能與中國最令人興奮和創新的內容平台愛奇藝建立獨家合作伙伴關系。通過這一合作關系，比以往更多的中國電影影迷將能夠欣賞到世界上最令人興奮的導演的許多最佳獨立電影。」







「繼與福克斯，迪士尼，索尼和 Netflix 等娛樂公司達成戰略合作協議之後，這一與 FilmNation 的獨家合作伙伴關系代表了愛奇藝為用戶提供更多高質量內容的國際化選擇的下一步。」愛奇藝高級副總裁楊向華表示，「通過我們與 FilmNation 的合作，愛奇藝用戶將可以便捷地觀看到全球的優質電影。」此次合作在不斷擴充豐富愛奇藝線上片庫、大大增強付費用戶吸引力的同時將促進不同國家和地區的電影文化交流。







同時，在戛納電影節期間，愛奇藝出品電影《冥王星時刻》入圍第 71 屆戛納電影節平行單元「導演雙周」， 證明了愛奇藝在電影原創領域的內容制作實力。近年，隨著中國成為全球電影片方關注的主要市場，愛奇藝更是愈加深入地參與到全球各大主流電影節，無論在內容原創領域，還在獲取全球優質電影內容方面，愛奇藝均保持了在商業和藝術之間的平衡，本次愛奇藝與 FilmNation 的合作，更是愛奇藝擴大電影版圖向前邁進的一步，彰顯了愛奇藝的內容布局能力與平台影響力。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』