〈蘋果財報超預期〉果粉快存錢 Q3財報凸顯下一代iPhone只會更貴

昂貴的 iPhone X 讓蘋果 (AAPL-US) 第三財季獲利打敗華爾街預期，想必日後更有可能出現更高價位的 iPhone。

蘋果週二公布第三財季財報，盤後股價邁向記錄高點，但蘋果營收能打敗預期，歸功於高價 iPhone，否則蘋果 iPhone 在全球智慧手機市場上，事實上市佔率 8 年來首次遜於中國廠商華為，且出貨量也低於預期。

7 月底止的一季，iPhone 銷售量 4130 萬支，季減 21%、年增 1%，不達分析師估計的 50 萬支。

法說會上，蘋果財務長 Luca Maestri 表示，iPhone 第二季銷售均價 (ASP) 為 724 美元，高於分析師共識預期的 693 美元，其中大功臣就是高價款機種。

Maestri 表示，「iPhone 營收年增 20%，iPhone 銷售均價自一年前的 606 美元提升至 724 美元，係靠著 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 全球銷售強勁所推動。」（iPhone X 入門款就要 999 美元）

在蘋果公布財報前，根據 FactSet，分析師原預期 2018 財年 iPhone 的銷售均價為 705 美元，但這數字現在看來將會再提高。

面對業界強烈競爭，蘋果需要更多現金。蘋果執行長庫克在法說會上回答財報問題時，IDC 也發布了全球智慧手機市場第二季的概況，在強敵環伺下，蘋果市占落到了第三名。

只要果粉持續捧場高價 iPhone，蘋果就會持續公布高額獲利，在去年 10 週年版問世後，想要頂級 iPhone 降價的果粉可以趁早死了心了。

Bernstein Research 分析師 Toni Sacconaghi 表示，「大眾期待各不相同，有人認為 iPhone 11 起價應該比照 iPhone X 定在 999 美元，也有人認為該降價，這樣 iPhone 11 Plus 才能以 999 美元起價。」

「有鑑於今年新機種的螢幕尺寸將比去年款更大，而且會有功能和性能上的強化，所以 2019 才年的 iPhone 銷售均價應該會上升，而非下降。」

雖然消費者可能不會瘋狂搶購 1000 美元的 iPhone，但這種高價 iPhone 可以讓投資者在面對 iPhone 銷售成長遲滯時，稍微鬆一口氣，況且蘋果還有其他產品正展現力道，例如 Apple Watch 和 AirPod 等，蘋果財報中也提供更多數據，提及過去 4 季來穿戴式設備營收超過了 100 億美元。

但一如往常，投資者的動力還是會聚焦下一代 iPhone，至少未來幾個月仍會如此，所以等今年秋季新機種問世時，市場可以期待最高階機種售價 1000 美元 (甚至以上！）。

今年迄今，蘋果股價上漲約 12.4%，高於道指的 2.8% 漲幅。週二盤後漲幅約 4%。