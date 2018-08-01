台股盤中─蘋果財報優預期 概念股走勢加溫 再戰11000點

隨著國際股市持穩，台股加權指數站穩 11000 點關卡後，維持高檔震盪，今 (1) 日盤中漲近 30 點，最高來到 11094.08 點，預估成交值逾 1400 億元，盤面上蘋果概念股加溫，受惠財報優預期的利多帶動，支撐台股走勢，挑戰 11100 點反壓，不過投顧認為，目前 11100 點以上仍有不少套牢壓力，且 KD 指標高檔出現鈍化，指數上攻壓力較大，盤面以類股快速輪動短線操作為主。

從細族群來看，今日資金拉抬的強勢股再度轉向光學鏡頭廠，由股王大立光維繫人氣漲逾 2%，帶動聯一光、佳凌漲超過 4%，今國光漲逾 3%，亞光、光燿科和新鉅科也有 1% 以上漲勢。

由於力麗最新公布今年上半年 EPS0.38 元、力鵬上半年 EPS0.42 元，均優於去年同期虧損態勢，激勵今日股價表現，力鵬以漲停板開出，隨後在漲 9% 左右震盪，力麗則漲逾 4%。

分離式元件相關業者買盤再度轉強，其中，MOSFET 族群杰力大漲近 4%，大中、富鼎和尼克森則分別有 2%、1% 左右漲幅；另一方面，誠創漲逾 3%，敦南、台半均穩在盤上。

杰力相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

蘋果周二公布會計年度第 3 季財報，因營收和財測均優於分析師預估，盤後股價上漲約 3%，也使蘋概股人氣持續升溫，致茂由於上半年獲利靚再加上下半年樂觀，盤中直奔漲停，而台光電、TPK-KY、華通、嘉聯益和嘉澤等均漲超過 2%，可成、GIS-KY 和美律則有 1% 以上漲勢。

法人指出，本周標普 500 將有多達 144 家企業公布財報，其中包含 Apple、Tesla 等重要公司，但近期公布財報公司如 Facebook、Intel 和 Twitter 等展望略不如預期，使國際市場觀望態度仍濃厚，關注在於美中貿易實施後的隱憂。

而儘管外資對台股期貨、現貨偏多看待，但類股輪動快速，欠缺主流族群拉抬，有待蘋概股接連轉強帶動人氣。

若從技術面來看，目前大盤日 KD 技術指標仍位於過熱區高檔鈍化，代表風險仍未解除，有鑒於指數前方套牢壓力仍大，須提防 KD 高檔修正風險。