台股翻紅收月線 8月攻高點關鍵在量 留意五大變數

台股今 (31) 日收月線，終場收在 11057 點，法人表示，7 月大盤呈現價量齊揚的格局，目前盤勢正進行類股轉換，8 月行情主力將回歸台積電、大立光和中鋼為首的權值股等「正規軍」，指數有機會挑戰前波高點，但唯量是問。另也要留意包括蘋果財報、聯準會利率會議、上市櫃公司半年報等 5 大變數，。

第一金投顧董事長陳奕光表示，觀察指數近 1 個月走勢，月線上漲 220 點，7 月台股呈開低走高的行情，7 月成交量 3.11 兆，連續三個月的月均量都突破 3 兆，為價量齊揚的格局。

陳奕光說，目前盤勢正進行類股輪動，這一波行情在進行轉換時，當股市上漲時，但部分股票呈現走弱，例如砷化稼族群穩懋跌 55%，矽晶圓類股中環球晶跌 20%，礦機相關撼訊跌 65%，風機族群中上緯投控跌 60%，被動元件族群中國巨跌 42%，上述五大類股平均跌幅 48%。

而 7 月下旬至 8 月之後，台股整個行情將回歸台積電、大立光和中鋼為首的權值股等「正規軍」上，與美股狀況相同，由 FAANG 尖牙概念股 (臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、谷歌) 轉換到 MAGA 概念股 (微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜)，台股也是一樣，由被動元件、矽晶圓等五大類股輪動結束後，轉換到正規軍上，且有機會挑戰前波兩個高點 11261 點、11270 點，不過仍唯量是問。

陳奕光表示，若要挑戰台股前波高點，周量必須達到 8000 億左右，若能看到量興價起的話，指數就有機會突破前高。

此外，觀察台股目前股價超過百元以上的家數超過 180 家上下，而 10 元以下的家數不到 200 家，相較過去股價超過百元以上超過 200 家，10 元以下約 300 家左右的數據，顯示目前台股呈現大戶回來、散戶在撐的行情，預料人氣短期不會墜。

再來，日本央行決議維持寬鬆政策，為亞洲注入資金活水；而美股也進行轉型，美國第 2 季經濟成長率 4.1%，創近 4 年最大升幅，在總體經濟亮眼支撐下，挾帶著貿易戰不確定因素，估台股接下來將呈現箱型震盪，在 11200 點至 10900 點區間震盪，但要大漲仍有難度。

陳奕光說，接下來要留意 8 月份蘋果和特斯拉財報、美國聯準會利率會議、台灣上市櫃公司半年報、川普政府額外 2000 億美元中國關稅清單的公聽會以及 8 月底美中貿易戰決定是否報復的時間點等五大變數，可能會造成台股波動，建議投資人可多加留意。