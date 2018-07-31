台股盤後—台積電拉尾盤 多頭力守萬一關卡 7月上漲220點

台股今 (31) 日被動元件持續空襲，盤中多空數度交戰 11000 點關卡，台積電尾盤翻紅，加上終場搓合爆量 175 億，拉抬指數上漲 31 點，終場收漲 23.97 點、0.22 %，收在 11057.51 點，成交值 1562.99 億元，7 月月線收紅，大漲 220.6 點。分析師認為，指數守在 5 日均線之上，加上成交量放大，向上力道仍強勁，短期處於震盪走強格局。

美國三大指數受科技股重挫影響全數收黑，電子三雄今日走勢疲弱，大立光及鴻海一路走跌，台積電尾盤收漲，支撐大盤順利翻紅，不過大盤今日尾盤搓合爆量 175 億元，包括聯電、新光金、光寶科、日月光投控等都有大單敲進，拉抬指數 31 點，終場收漲 23.97 點，收在 11057.51 點。

今日下午即將舉辦法說會的聯發科，遭到外資頻頻下修目標價，今日股價收跌 2.3%，欲振乏力。

觀察各類股表現，以金融股及塑膠類股表現較佳。金融類股中元大金、新光金、台中銀漲幅在 2% 以上，玉山金、華南金、中信金、國票金漲幅在 1% 以上。塑膠類股則由中石化領漲，漲幅接近 3%，台化、國喬、台苯漲幅在 1% 之上。

中國被動元件龍頭風華高科調漲部分規格晶片電阻價格，利多出盡早盤被打至跌停鎖住，影響台股被動元件走向，國巨重挫 7%，失守 800 元整數關卡，拱手讓出股后寶座，華新科一度重挫跌停，收跌 9%，奇力新則收跌半根漲停板，鈞寶、大毅收漲 5% 以上。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股自 7/20 以來成交量偏多，今日再度往上補量，多頭往上空間仍然相當強勁，近期來看如果大盤指數守住 5 日均線、KD 指標沒有轉弱，將呈現震盪走強格局。

台股 7 月收漲 220 點，簡伯儀指出，由於美國股市高科技股轉弱，如果 7 月上市櫃公司營收不如預期，可能在 8 月上旬會出現超買壓力，蘋果財報將成為短期台股指標。