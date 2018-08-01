台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月1日

金管會昨（31）日提出新版證交法修正案，公開收購回歸公司法規定，持股過半股東除可自行召開股東會不必經董事會，持股認定也更寬，盟軍合計過半即可自行召開，有助併購風潮。
彭博資訊報導，熟悉美中貿易事務的人士透露，美國與中國正試圖重啟貿易協商，以避免全面貿易戰發生。消息人士指出，雙方本周開始針對貿易立場進行高階層的接觸。美中貿易緊張局勢可望趨緩，也激勵美股 7 月 31 日早盤漲逾百點。
中美貿易戰不完，台達電昨日晚間召開重大訊息說明會、宣布將有條件自願要約收購持股 20.93％的泰國轉投資企業兼上市公司 DET（原稱泰達電）。台達電董事長海英俊表示，希望藉此取得 DET 主導權，為台達電增加製造基地、減少國際貿易戰風險。
經濟日報
敵意併購緊箍咒 放鬆
美中貿易協商 可望重啟
聯發科預警 今年營收衰退
工商時報
貿易戰升溫 台達電先轉彎
企業赴陸上市 金管會嚴審
代操換股 被動元件 3 巨頭下車?
聯合報
第 2 季 GDP 主計處上修至 3.29%
千億產創基金 2 年僅申請 40 億
美股到頂了? 市場看法不一
蘋果日報
看好房市回溫 法人喊進水泥雙雄
美砸 35 億 提「印太倡議」
放寬加班工時 416 企業申請
中國時報
陸經濟前景看俏 台菁英西進
台新贊助電競運動 力挺閃電狼
金正恩將訪俄？5 飛機抵海參崴
自由時報
用電創新高 綠能救援成功
六月製造業景氣燈轉「低迷」
被動元件重挫 國巨痛失股后寶座