台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月1日

金管會昨（31）日提出新版證交法修正案，公開收購回歸公司法規定，持股過半股東除可自行召開股東會不必經董事會，持股認定也更寬，盟軍合計過半即可自行召開，有助併購風潮。

彭博資訊報導，熟悉美中貿易事務的人士透露，美國與中國正試圖重啟貿易協商，以避免全面貿易戰發生。消息人士指出，雙方本周開始針對貿易立場進行高階層的接觸。美中貿易緊張局勢可望趨緩，也激勵美股 7 月 31 日早盤漲逾百點。

中美貿易戰不完，台達電昨日晚間召開重大訊息說明會、宣布將有條件自願要約收購持股 20.93％的泰國轉投資企業兼上市公司 DET（原稱泰達電）。台達電董事長海英俊表示，希望藉此取得 DET 主導權，為台達電增加製造基地、減少國際貿易戰風險。

經濟日報

敵意併購緊箍咒 放鬆

美中貿易協商 可望重啟

聯發科預警 今年營收衰退

工商時報

貿易戰升溫 台達電先轉彎

企業赴陸上市 金管會嚴審

代操換股 被動元件 3 巨頭下車?

聯合報

第 2 季 GDP 主計處上修至 3.29%

千億產創基金 2 年僅申請 40 億

美股到頂了? 市場看法不一

蘋果日報

看好房市回溫 法人喊進水泥雙雄

美砸 35 億 提「印太倡議」

放寬加班工時 416 企業申請

中國時報

陸經濟前景看俏 台菁英西進

台新贊助電競運動 力挺閃電狼

金正恩將訪俄？5 飛機抵海參崴

自由時報

用電創新高 綠能救援成功

六月製造業景氣燈轉「低迷」

被動元件重挫 國巨痛失股后寶座