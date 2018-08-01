NBA運彩來了！與MGM成為合作夥伴

美國國際酒店集團、也是賭場業巨擘的美高梅 MGM resorts (MGM-US) 和美國職籃 NBA 週二 (31 日) 宣布，美高梅集團將成為 NBA 運和 WNBA (女職籃) 官方運彩的合作夥伴運營商。

MGM 股價週二上漲 1.95% 來到 31.37 美元。

MGM 股價日線趨勢圖

NBA 與 MGM 的共同發布會上提到，「這一歷史性的合作夥伴關係，將通過創新合作，將數百萬 NBA 球迷和美高梅度假村的客人聚集在一起，為彼此的世界級品牌和產品提供新的機會。」

據了解，該合作夥伴關係是 NBA 首次與體育博彩運營商建立合作夥伴關係，也是 MGM 與主要職業體育聯盟之間的首次合作關係。

美國最高法院今年 5 月裁定，美國各州可以將體育博彩合法化，打破了內華達州對這種業務的壟斷。

NBA 總裁 Adam Silver 認為，隨著美國體育博彩的前景繼續蓬勃發展，MGM 是個適合建立合作關係的成熟遊戲領導者。

Silver 提到此協議也包含了賽事內的賭博事項。Silver 進一步解釋，歐洲的體育博彩有高達 80%，牽涉到球員每節的分數或表現數據等，而這些將有助於球迷與賽事的參與感。

MGM 表示，未來保護業務的公平性，將與 NBA 共同分享即時數據，同時也會使用 NBA 和 WNBA 的品牌做行銷。

數據顯示，籃球為美國的第 2 受歡迎運動，在美式足球之後。2017 年美國內華達州的籃球下注金額達約 15 億美元，而 NBA 佔此數目約 40% 至 50%。