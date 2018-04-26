Apple Pay合作銀行增至13家 一張表格掌握最新優惠行情

Apple 今 (26) 日在蘋果公司官網宣布，Apple Pay 再增第一銀行、華南銀行、凱基銀以及匯豐銀行，目前合作銀行增至 13 家；另國泰世華銀、台北富邦銀、玉山銀也同步宣布簽帳金融卡即日起支援國際行動支付。

Apple Pay 目前合作銀行包括永豐銀、玉山銀、華南銀、渣打銀、國泰世華銀、中信銀、匯豐銀、新光銀、台新銀、台北富邦銀、聯邦銀、凱基銀、第一銀行等共 13 家，綁卡數逼近 200 萬張

凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，因應數位科技發展及新型態消費者的需求，凱基銀行是國內最早開始推動行動支付的金融業者之一，今起可全面支援消費者使用 Apple Pay，讓凱基銀行更能滿足使用者多元支付的需求。

第一銀行表示，積極投入金融創新，成為支援客戶使用 Apple Pay 的泛公股銀行之一，董事長董瑞斌也趕在一早搶先體驗 Apple Pay，他並表示，一銀支持創新應用科技，今起為客戶支援使用 Apple Pay，期盼再創新應用商機。

第一銀行董瑞斌董事長搶先體驗 Apple Pay。(圖：第一銀行提供）

滙豐 (台灣) 商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉則說，匯豐銀正式支援卡友使用 Apple Pay 進行支付，堅信非接觸式支付方式，會隨著逐漸上升的滲透度而繼續引領著行業，滙豐台灣將會持續發展行動支付策略。

值得一提的是，Apple Pay 自去年 3 月起陸續上線後，以綁定主要銀行信用卡為主，但是，目前只能綁定 VISA 和 Mastercard 信用卡，不過據了解，最快自今年 5 月起，Apple Pay 可望開放綁定 JCB 信用卡刷卡，首發銀行可能有玉山、中國信託，而新光、聯邦銀和台北富邦銀行預期也會陸續加入。屆時台灣也將成為日本之外，海外第一個提供 Apple Pay 可綁定 JCB 卡刷卡的國家。

此外，除了綁定信用卡，今年 Apple Pay 也逐步開放綁定簽帳金融卡，繼中信銀、台新銀之後，今日國泰世華銀行、台北富邦銀行及玉山銀行亦同步宣布簽帳金融卡即日起支援國際行動支付，其中台北富邦銀簽帳金融卡可同步支援 Apple Pay、Samsung Pay；國泰世華銀行簽帳金融卡（i 刷金融卡）支援使用 Apple Pay。

玉山銀行則繼信用卡首波支援國際行動支付綁定，支援 Google Pay、Samsung Pay 綁定 Debit 金融卡後，今日起宣布新增支援 Apple Pay 綁定 Debit 金融卡交易的功能。