〈台達擴大布局〉收購DET 董事長海英俊的三個考量

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊指出，收購 DET 有三個考量，包含可降低地緣政治不確定及美中貿易戰帶來的風險，透過泰國製造，可減輕從中國出口產品至美國的負擔，再者可有助台達電東南亞佈局，另外 DET 有發展成熟的供應鏈，收購可不用重新設廠，能直接提升台達電整體產能外，產線調度也將更加靈活。

海英俊坦言，目前美國第一階段針對中國進口 340 億美元商品課徵 25% 的關稅，對 IA(工業自動化) 業務的確造成影響，影響規模估約 500 萬美元，與台達電全年 7 億美元營收相比比重不高，但接下來隨美國進行第二波、第三波，對逾 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，屆時影響層面勢必擴大。

為避免地緣政治不確定性以及國際貿易的風險，公司也積極尋找海外的收購對象，中間也評估過緬甸、越南等地，最終選擇泰國的 DET，主要就是看上它擁有發展成熟的供應鏈。

且海英俊認為，東南亞新興市場正快速崛起，尤其印度人口還年輕，就像是「十幾二十年前的中國」，擁有龐大的市場潛力，入主 DET 後可望擴大區域佈局。

目前 DET 一年營收約 1.4 億美元，約占台達全年營收 7 億美元的 5 分之 1，產品線包括通訊、電源、風扇等零組件。近年也跨足車用電子領域，主要製造車載充電系統 (Onboard Charger)，而台達電在台主要製造馬達，與其有互補的效果。

目前 DET 在泰國、印度及斯洛伐克等地共有 9 個廠，將來台達電取得控制權後，除能提升整體產能外，產線調度也將更加靈活，有助強化在全球生產佈局。