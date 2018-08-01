iPhone更「吸金」、服務再創新高 蘋果盈利收入再度兩位數大漲

第二季蘋果盈利和營業收入均高於市場預期，第三季營收指引也優於預期，意味著第三季蘋果可能開賣 iPhone 新品。

美東時間 7 月 31 日本周二蘋果公司公布，公曆 2018 年第第二季、蘋果 2018 財年第三財季，每股收益、營業收入和凈利潤均獲得兩位數大增：

當季稀釋後每股收益（EPS）2.34 美元，年增率增長 40%，市場預期 2.18 美元；

當季營業收入 533 億美元，年增率增長 17%，市場預期 524 億美元，成為蘋果史上營收最高的第第二季；

當季凈利潤 115.19 億美元，年增率增長 32%。

蘋果預計第三季營收 600-620 億美元，市場預期 593.7 億美元；預計第三季毛利率 38%-38.5%；預計第三季營運費用介於 79.5-80.5 億美元；預計第三季稅率約 15%。

值得一提的是，第二季 iPhone 銷量 4130 萬部，比市場預期少 30 萬部，但 iPhone 的平均售價（ASP）為 724 美元，較市場預期的 699 美元高出 25 美元，這顯然是當季蘋果營業收入的一大增長動力。彭博報導指出，若 iPhone 的 ASP 保持在去年同期水平，蘋果今年第二季營業收入將僅年增率增長 6.5%，而不是 17%。

蘋果 CEO 庫克稱，第二季業績歸功於 iPhone、服務業務和可穿戴設備的銷售持續強勁。「一系列產品和服務讓我們感到很激動。」 蘋果已經連續四個季度營收呈兩位數增長。

另外華爾街見聞注意到，在蘋果的業績指引中，即使是第三季營業收入預期區間的最低端也高於市場預期值。這意味著，蘋果不但會像往年一樣 9 月發布 iPhone 新品，還可能在第三季就開始出售至少部分新品。

盤後公布財報後，蘋果股價盤後漲幅迅速擴大，超過 3%，截至更新漲幅逼近 4%，刷新股價最高紀錄至 197.7 美元。彭博數據顯示，目前蘋果市值逼近 9500 億美元。

中國市場銷售再度兩位數增長 未受貿易形勢影響

財報顯示，第二季蘋果的國際市場業務收入占總營收的 60%，當季所有地區的銷售收均實現增長，其中大中華區營收 95.5 億元人民幣，年增率增長 19.3%，僅略低於第一季超過 21.4% 的增速，是僅次於美國的第二季營收增長最快地區。

第二季美國營收增長 20.4%，第一季增長 17.4%，第一季增長 21.9%、增速最快的日本第二季僅增長 6.7%，

華爾街見聞曾提到，2011 年，庫克成為 CEO 之後，中國成為蘋果公司最為重要的市場。中國有 41 家蘋果零售店，成為美國之外，蘋果零售店最多的國家。

今年以來，國際貿易形勢越來越緊張，這令市場擔心，蘋果為首的跨國業務龐大的美國企業可能受到影響。

不過，庫克在第一季財報公布後的電話會議上表示，對中美貿易關係前景感到樂觀。蘋果公司非常看好中國的機會。 6 月庫克接受 CNN 採訪時說， 他預計 iPhone 不會被征關稅。他認為，貿易紛爭升級會是雙輸結局，相信雙方都會看到這點。

服務業務再創歷史新高

第二季，包括 App Store、iCloud、蘋果音樂在內的蘋果服務業務收入年增率大增 31%，增至 95 億美元，刷新了第一季創造的單季最高服務收入記錄，市場預期 92 億美元。第一季這類業務收入為 91.9 億美元，同樣年增率增至 31%，第一季 App Store 的銷售額也創新高。

庫克在電話會議上說，蘋果處於到 2020 年實現服務營收兩位數增長的正軌之上，蘋果和第三方的註冊付費已突破 3 億，現在有 3 萬款應用提供應用內訂閱產品。第二季蘋果音樂收入增長 50%，AppleCare 增速為 18 個季度以來最快。

硬體：iPhone 銷量略遜預期 「可穿戴設備」成亮點

分產品看，第二季 iPhone 銷量雖低於市場預期，但銷量和銷售收入均高於去年同期，iPad 銷量高於去年同期，但收入下滑，Mac 則是銷量和銷售收入均下降。

第二季 iPhone 售出 4130 萬部，市場預期 4160 萬部；去年同期 4100 萬部；當季 iPad 銷量 1160 萬部，年增率增長 1.75%；當季 Mac 筆記本銷量 370 萬部，年增率下降 13%。

第二季 iPhone 營收 299.06 億美元，年增率增長 20.4%；當季 iPad 營收 47.41 億美元，年增率下降 4.6%；當季 Mac 營收 53.3 億美元，年增率下降 4.7%。Apple Watch、Apple TV 等其他產品的營業收入為 37 億美元，年增率增長 37%。

財報公布後的電話會議上，蘋果管理層透露，包括 AirPods, Apple Watch 和 Beats 耳機在內的「穿戴設備」收入年增率增長 60%。

進一步回饋股東 海外持現繼續下降

蘋果首席財務官 Luca Maestri 表示，第二季通過資本返還計劃向股東回饋將近 250 億美元，包括 200 億美元股票庫藏股。這與川普稅改後蘋果增加股東回饋的計劃一致。

今年第一季財報公布的同時，蘋果宣布股票庫藏股規模增加 1000 億美元，季度分紅為每股 0.73 美元，較前次分紅增長約 16%。