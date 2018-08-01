IMF警告希臘存在長期債務風險 4年後現金緩衝將減半

周二，國際貨幣基金組織（IMF）再次對希臘債務問題發出警告。

8 月 20 日希臘退出救助計劃之前，國際貨幣基金組織 IMF 在對該國的最新經濟評估中指出，2022 年希臘緩衝現金儲備將減半。這意味著如果沒有更多的債務減免措施，希臘「可能難以長期保持市場准入」。 IMF 建議歐元區國家對希臘給予更多長期債務援助。

在依賴歐盟與 IMF 援助資金 8 年之後，希臘準備重回國際資本市場。IMF 認為，已有的救助措施可以幫助希臘中短期進入國際資本市場，但是長期來看，為了防止再次出現需要救助的情況，並重振投資者的信心，歐盟政府需要提供更多債務援助。

還有三周，希臘就將推出援助計劃。從 8 月 21 日起，希臘將只能通過發行債券來融資。

過去 8 年，希臘得到的貸款援助高達 3000 億歐元（合 3520 億美元），債務占希臘 GDP 的 188%。8 年中，希臘也經歷了現代史上最嚴重的經濟蕭條，經濟萎縮超 1/4，失業率飆升（20% 左右），工資大幅縮減。

IMF 預計，希臘經濟今年增速為 2%，2019 年增速為 2.4%，但到 2022 年將會放緩至 1.2%。IMF 認為，希臘長期的債務可持續性存在不確定性，並建議歐盟降低對希臘的預算盈餘目標。

按照歐盟的要求，希臘到 2020 年平均初級預算盈餘目標將佔 GAP3.5%；到 2060 年，平均初級預算盈餘將佔 GDP 的 2.2%。IMF 認為，這將對希臘經濟產生長期影響。按照 IMF 的計算，到 2038 年，希臘的債務成本將「持續上漲」至該國每年 GDP 的 20%。對此，IMF 建議，盈餘目標降至 1.5% 更為現實。

IMF 表示，現在歐盟國家就需要提供「額外的債務援助以保證債務的可持續性」。IMF 認為， 歐盟此前保證到 2032 年再重新評估希臘是否需要進一步債務援助的做法，不足以減輕希臘長期的風險。

此外，IMF 建議希臘銀行融資：「歐洲央行 5 月公布的壓力測試結果顯示，希臘銀行在正常情景下具有彈性，但是在不利情況下，資本大量消耗」。IMF 預測，如果希臘三家 CET1 較低的銀行需要在不利條件下達到 7.5%－8% 的資本要求，相關資本缺口將在 13 至 19 億歐元之間。」 IMF 指出，希臘「銀行在資產負債管理方面也面臨重大挑戰。」

6 月，歐元區就希臘債務減免達成「歷史性」協議，以確保希臘政府在 8 月退出救助後能夠繼續靠自己的力量維持下去。所達成的協議條款包括：同意希臘延期 10 年償還第二輪救助貸款的 966 億歐元貸款，並延期 10 年支付利息；此外，歐元區債權人還將發放 150 億歐元新貸款，作為目前對希臘 860 億歐元救助計劃的一部分。

周二晨間 IMF 報告公布之後，歐元短線下跌，吐回之前漲幅，希臘 10 年公債殖利率一度上漲 10 個基點至 3.97。截止發稿，歐元對美元匯率為 1.1701，希臘 10 年公債殖利率下跌 0.4% 至 3.957。