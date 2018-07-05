短期風險集中來臨 IMF下調德國2018經濟增速預期

7 月 5 日周四，國際貨幣基金組織（IMF）將德國 2018 年經濟增速預期從此前的 2.5% 下調至 2.2%。IMF 認為，貿易保護主義抬頭與英國「硬脫歐」所帶來的威脅使歐洲火車頭面臨巨大的短期風險。

與此同時，IMF 還將德國 2019 年經濟增速預期從 4 月時的 2.0% 上調至 2.1%，這一數字與德國經濟部的預期相同。

IMF 在報告中表示，

就經濟前景來看，德國的經濟擴張將會在短期之內持續，但在中長期內則會顯著放緩，反映出該國不利的人口結構和生產力趨勢。全球保護主義顯著抬頭疊加英國或將「硬脫歐」，或是歐元區主權債風險面臨重新評估，均將導致金融壓力重現，並影響德國的出口和投資。

IMF 指出，2017 年德國經濟表現強勁，穩固的內需及去年下半年的出口反彈是其支撐因素。因此，儘管公共消費有所放緩，GDP 增速仍達到了 2.5% 的水平。

同時，原本已經頗高的產能利用率繼續上升，勞動力市場進一步收緊，令薪資水平承壓。由此，2017 年底，德國核心通膨率達到 1.5%。此外，政府的財政盈餘達到了 GDP 的 1.2%，這是自兩德統一以來的最高水平。

此外，德國信貸增長溫和，盈利能力較弱。在融資條件寬鬆等背景下，充滿活力的城市地區房價進一步加速上漲。

IMF 稱，德國現在應該優先考慮對國內物質資本和人力資本的投資，為未來做好準備。德國聯合政府協議中有幾項協議已經頗受歡迎，但更為有力的措施將促進勞動力供應並提高勞動生產率，這樣才有助於刺激國內投資，並減少德國的巨額經常帳帳戶餘額。

在此前的組閣協議中，德國新政府計劃支出 460 億歐元用於增加養老金、支持住房建設、擴大鄉村地區寬帶網路覆蓋及加大教育投入。新政府還將採取減稅政策，對只與員工簽訂短期僱傭合約的企業採取限制性措施，地方政府將獲得更多撥款和自主權。

德國經濟目前情勢如何？

根據 7 月 5 日公布的數據，德國 5 月季調後工廠訂單環比增長 2.6%，遠超預期 1.1%，前值 - 2.5% 上修至 - 1.6%。

今年迄今，這一數據首現增長，或在暗示德國經濟增長勢頭將隨之回升。

此前，受貿易疲軟和國內財政支出下降影響，德國第一季經濟增長放緩超預期。德國經濟在 2018 年開局不利，引發了市場對歐洲整體經濟的擔憂。

今年 4 月底，德國經濟部曾下調 2018 年 GDP 增速預期至 2.3%，此前為 2.4%，並預計 2019 年 GDP 增速放緩至 2.1%。

當時，德國經濟部長 Altmaier 表示，目前德國經濟增長強勁，並無明顯過熱跡象。但他也提到今年德國對外貿易不大可能給經濟增長作出重大貢獻，並對當前貿易政策動向表示了擔心。