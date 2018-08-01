歐股盤中─基本資源類股疲軟 泛歐 Stoxx 600下跌0.30%

川普政府擬將 2000 億美元中國進口商品的關稅稅率，自 10% 提高至 25%，外界憂心，此舉恐使美中貿易爭端再度升溫；今 (1) 日歐股早盤，基本資源類股走軟，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.30%。

台北時間週三下午 5 點 53 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.30%，德國 DAX 指數下跌 0.32%，法國 CAC 40 指數下跌 0.02%，英國 FTSE 指數下跌 0.95%。

週三早盤，受美中貿易爭端消息影響，泛歐 Stoxx 600 指數中，基本資源類股表現最差，下跌近 2%。

不受罷工事件影響，法荷航空集團 (Air France-KLM) 營收仍優於預期，股價大漲 6.9%。

英國航空集團 BBA Aviation 稅前獲利大減逾 1 成，股價重挫 13%。

法國巴黎銀行第 2 季獲利大增逾 5 成，股價小幅走揚；力拓集團 (Rio Tinto) 上半年獲利成長 12%，但股價仍下跌約 4%。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，且將另對 160 億美元商品課稅，其審議期結束時間為 8 月 1 日。

美國總統川普威脅，除上述 500 億美元中國商品外，他還打算「加碼」，額外對 2000 億美元中國商品加徵 10% 關稅。

據外媒報導，川普打算把原定 10% 的稅率，提高至 25%；外界憂心，此舉恐使美中貿易爭端再度升溫。