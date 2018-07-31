全家APP商品預售平台成小金雞 全年業績上看10億元

連鎖超商全家 (5903-TW) 會員 APP 商品預售平台上線至今滿 1 周年，全家表示，此平台貢獻高達 25% 的現煮咖啡銷售，成為超商成長的一大主要動能，為了持續拉抬 Let’s Café 銷售，趕在旺季全新祭出社群分享行銷策略，目標推升 APP 商品預售平台全年銷售業績上看 10 億元。

全家說明，APP 商品預售平台上線一年來已創造營收逾 8 億元，熱銷的商品除了有超商現煮咖啡，還有大瓶鮮奶、霜淇淋、大瓶瓶裝水和衛生紙，甚至觀察到有消費者一次購買咖啡 100 杯。

由於全家在超商界首創的 APP 商品預售平台，讓 Let’s Café 有寄杯、轉贈或跨店取的服務，大受消費者青睞，據全家內部銷售數據統計，700 萬名會員中累積近百萬全家會員使用過 APP 預售平台，其中，每 4 杯現煮咖啡就有 1 杯從此預售平台銷出，成為高含金量的小金雞之一。

全家便利商店會員暨電商推進部部長王啟丞進一步說明，觀察到近期興起「新零售咖啡」風潮，也就是讓消費者「轉分享」，為了搭上此熱潮並進一步刺激飲品銷售，最新活動是祭出社群分享策略搶客。

全家 7 月已嘗試在周末推出會員日 Let’s Café 買一送一活動，打破預售咖啡記錄，短短 3 日活動期間，預售平台銷出破 30 萬杯，是平日業績的 10 倍，並帶動新會員數成長。

另一方面，為增加消費者對於 Let’s Café 咖啡的新鮮感，全家也針對杯裝同步換裝，8 月 1 日起推聯名設計款「Cheer Up」，邀請曾入圍 2018 義大利波隆納插畫展的名設計師安哲跨界合作，推出 5 款杯款和杯套，為第 3 季業績再創高峰增添成長動能。