〈超商消費質變〉全家與四大業者結盟推複合店 迎戰小七

隨著近來連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 頻頻出招開出複合店，全家 (5903-TW) 也不甘示弱，今 (26) 日宣布全家 + bb.q CHICKEN 韓式炸雞店中店首次進軍南台灣，再加上日前全家已和另外三大業者結盟，可看出超商透過既有店點來擴大經營品項，已是新趨勢。

除了韓式炸雞店中店，全家已與大樹藥局、天和鮮物和吉野家合作，目前依序分別有 4 家、6 家和 1 家；另外，較大店格的超市店型約有 550 家。

為了強化複合店的競爭力，全家於今年 3 月引進韓國店數最多、規模超大炸雞品牌，推出全家 + bb.q CHICKEN 韓式炸雞店中店，由於首創便利商店專人專職現做調理炸雞，位於新北市的首店曾創下 30 秒賣 1 份炸雞紀錄，成為網友熱門打卡商品之一。

而此次，全家 + bb.q CHICKEN 南部首店選在高雄，成為全台第 5 家超商炸雞複合店，預計店型調整後，可帶動單店來客增加 1 成，並透過併買效益帶動該店整體業績成長 2 成。

全家 3 月以來已陸續在新北市板橋板農店、新北市新店慶民店、台北市中山區林慶店，以及台中烏日火車頭店，開設 bb.q CHICKEN 炸雞店中店。

全家強調，與 4 大品牌推出的四大類型店，可產生不同的效益，並引進新來客。