〈外銀拚金融創新〉渣打銀結盟P2P業者推網路借貸服務 創金融業首例

積極衝刺數位金融服務，渣打銀今 (16) 日宣布與 P2P(Peer-to-peer) 網路借貸平台業者 LnB 信用市集合作，推出個人信用貸款服務，此舉也開創國內網路借貸市場新模式，且為全台第一起銀行與 P2P 網路借貸平台合作案。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，根據國際數據調查機構 Statista 研究報告顯示，全球網路借貸平台於 2015 年的借貸總規模達 640 億美金，預期 2025 年全球借貸總規模將挑戰上兆美金，代表網路借貸平台具有市場潛力。

林素真表示，渣打銀行近幾年積極創新數位金融 (Fintech) 領域發展，投注相當大資本在發展數位平台，包括內部系統、人員培訓及客戶推廣等方面，而這次渣打銀行也是全台首家與網路借貸平台業者合作，辦理個人信用貸款申請進件的銀行。

瑞保網科 LnB 信用市集執行長楊瑞芬則表示，此次與渣打銀行的合作模式，主要是由渣打銀提供資金和徵信服務，即借貸平台會員可申請渣打銀行信用貸款，讓有資金需求的民眾，在 P2P 平台提出申請後，由渣打銀向聯徵中心進行徵信，無須再自行申請個人信用報告，更快速的獲得資金；不過，要留意的是，若借貸平台會員選擇其他民眾借款時，則需要自行申請信用報告。

P2P 網路借貸平台近幾年受到市場討論，金管會去 (2017) 年 12 月訂定「中華民國銀行公會會員銀行與網路借貸平臺業者間之業務合作自律規範」，開放銀行與 P2P 業者合作的彈性空間。

根據金管會公布的自律規範，銀行和 P2P 業者可進行 6 項合作項目，包括：銀行提供資金保管服務、銀行提供金流服務、銀行提供徵審與信用評分服務、銀行透過 Peer-to-Bank(P2B) 模式提供貸款、廣告合作及銀行提供債權文件保管等；而據了解，渣打銀是唯一取得金管會核准函，可以與 P2P 業者合作的銀行。