電競產業蓬勃發展 投資人愈來愈看好未來發展

全球電競產業正炙手可熱，現在，一些投資人開始認真看待這個產業。

對沖基金 Triogem Asset Management 聯合創始人 Tim Seymour 週一 (30 日) 表示，「毫無疑問地，它正在改變媒體產業的格局以及人們參與體育活動的方式。」

上週末，在紐約巴克萊中心舉行的「鬥陣特攻 (Overwatch)」聯賽總決賽門票售罄。Seymour 指出，從大型媒體企業的參與證明了這個產業的蓬勃發展：迪士尼 (DIS-US) 在 ESPN 上轉播「鬥陣特攻」遊戲賽事。

他說，「電競遊戲的粉絲十分狂熱。」「所有人都處於興奮狀態。所有人意思是所有人口統計的代表群體；不只是男性，不僅是女性；不僅是年輕人，也有不少老傢伙。」

事實上，影音遊戲產業蓬勃發展，全球各地湧現出更多產品和錦標賽。根據追蹤電競、影音遊戲和移動設備使用情況的市場研究公司 Newzoo 的 2018 年電競報告，今年全球約有 23 億玩家將在遊戲上花費約 1379 億美元，比一年前成長 13.3%，或增加 162 億美元。

電競評論員和「鬥陣特攻」聯盟主持人 Alex Mendez 指出，全球到處都有遊戲和聯盟，「電競之所以如此特別，是因為它是全球性的，你可以在任何地方參賽。」

Mendez 說，他在放棄足球後開始接觸電子遊戲，「然後我決定：把這個視為我的職業。」「但那時候有規模都很小。現在我們居然賣光了巴克萊中心的門票。這真是令人想都想不到的事。」

電競團隊 London Spitfire 的老闆 Jack Etienne 說，他靠「鬥陣特攻」活動賺了大約 100 萬美元，因為他的團隊贏得競賽。

Etienne 說，投資人可以透過收購團隊和影音遊戲平台進入電競領域。他說，他們還可以投資增強用戶體驗的產品或影音內容，例如虛擬現實 (VR)。

「鬥陣特攻」由暴雪娛樂公司 (Blizzard Entertainment) 開發，這是市值超過 550 億美元的動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 旗下的娛樂軟體和影音遊戲發行商。

動視暴雪將於週四發布第二季財報，週一股價收盤下跌 3.46%，但仍然高於 72 美元；一年前股價接近 62 美元，5 年前則只有約 17 美元。

根據市場研究公司 SuperData 數據，私營企業 Epic Games 去年推出「要塞英雄：大殺 (Fortnite Battle Royale)」遊戲，最近宣布它已經從這款遊戲內付費中賺取了超過 10 億美元。這款遊戲可以免費下載和執行，但會在遊戲中出售如額外的服裝等道具或功能。