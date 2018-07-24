電競列入奧運項目？奧會建立論壇研討 距實踐仍有長路要走

電競能否在 2024 年巴黎奧運成為競賽項目？國際奧會和國際單項運動總會聯合會 (GAISF)，上週末在瑞士舉辦「電競論壇」中熱議此事，並建立未來合作的基礎。論壇並未得出結論，但希望未來更頻繁與持續的討論這個話題。

150 多個遊戲界的代表，包括暴雪、Riot、ESL、Epic Games 等參與了這場論壇，其中不乏專業選手，如《守望先鋒》電競隊伍「Houston Outlaws」隊的職業玩家 Jacob Lyon、《守望先鋒》電競聯盟專員 Nate Nanzer，與前 NBA 球員兼電子競技投資人 Rick Fox。

2017 年 11 月，國際奧會正式認定電競為體育項目，但對如何列為正式比賽項目，並沒有確切共識。奧會與單項運動總會決定成立「電子競技聯絡小組」，以加強溝通及互動，確定潛在合作的領域。

在這次「電競論壇」上，運動員委員會成員、BMX 車手 Sarah Walker 主張，由於遊戲「入門」時沒有身體上的活躍訓練，目前的電子競技形式不適合奧運會。

Walker 說，現在任何一種奧運項目，如果想奪得成績，就要積極訓練。但目前的電子競技形式，要成為遊戲成員，第一步卻可能是回家坐在沙發上。

不過 Walker 也承認，最頂尖的遊戲玩家，往往身體健康良好，在很多方面也類似傳統運動員，而不是僅坐在沙發上。但如果作為業餘愛好，卻缺少活動部分，較令人擔心。

奧運電競若要成為正式項目，仍有多個流程要通過。下一次討論，會在 10 月於布宜諾斯艾利斯的論壇上舉行，此後還會在瑞士、東京進一步研議，最後，才可能列入 2018 年 12 月奧運會峰會的投票議程。

奧會主席 Thomas Bach 去年表示，即使電競列為奧運比賽項目，含暴力內容的遊戲也將不在其中。例如《FIFA》、《NBA 2K》這類遊戲有可能納入，但仍需討論。