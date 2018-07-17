〈南山人壽內控缺失〉利用保戶資金抬轎？南山三聲明澄清非事實

週刊報導南山人壽負責台股投資的葉姓經理人，涉嫌自己先買股，再透過 Line 的群組放消息給 200 多名組員上車，利用南山人壽公款替該股「抬轎」，針對該周刊報導「操盤人買股再用公款抬轎，南山人壽爆重大內控疏失」，南山人壽今 (17) 日指出，該報導內容嚴重偏誤，指稱有內控疏失，傷害南山人壽聲譽，本案已主動移送司法調查，該公司作出三點聲明。

一、南山人壽證券投資內部控管程序嚴謹，經理人欲進行個股投資，須先提出嚴謹報告經授權主管同意後納入投資組合內；納入投資組合後，亦須透過下單系統並經授權主管同意後在額度範圍內進行，並經獨立交易部門辦理。因此，本公司並非單一人員有權決定投資，投資內部控制流程均依法令規定辦理而且嚴謹。

二、此案純屬個人不當行徑，針對周刊指稱南山人壽利用保戶資金，抬轎葉姓經理人在 Line 群組推薦個股，絕非事實，公司嚴正澄清不實報導。南山人壽嚴明禁止投資相關人員進行股票炒作，若有購買股票須事先申請核准，並於事後申報。

三、南山人壽先前一接獲此案，就已調查處理，該員亦已離職，相關作業皆依規定處理；另本案已主動移送司法調查，本公司並依法令配合主管機關詳實說明案情

據南山人壽內部調查，該葉姓經理人在外叫進的股票，南山人壽並沒有買進。