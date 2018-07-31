港股盤前—地產商股價強勢 關助長實財報

今天推介 - 長江實業（1113）

1）港股週一反覆偏軟，盤中曾一度下跌超過 260 點，但 A 股尾市跌幅收窄，騰訊（700）在港股尾段和競價市段也有少許反彈，加上權重內銀止跌回升，最終恆指收報 28733 點，下挫 72 點。大市成交按日上升約 10% 至 723 億，仍屬頗低水平。滬深港通成交金額也上升約 25% 至 88 億；流向則轉為淨流出，但金額只有 6 億多（騰訊的淨流出 6.6 億）。



板塊方面，水泥、基建、電力、石油和本地地產股表現較好。物管、教育、醫藥、汽車、手機設備、軟件及內房則較弱。藍籌股是 27 升 19 跌 4 持平。碧桂園（2007）因工程事故是表現最差藍籌。做空方面，佔大市成交再升至 14.5%，屬近月來次高。牛熊証街貨最新比重仍為 49:51，重貨區方面，熊証重貨區在 29100-29149，牛証重貨區則在 28250-28299。

簡評 ：週一港股的走勢和上週五極相似；成交薄弱、盤中曾跌逾二百點但收市前有反彈、舊經濟股普遍跑贏及藍籌股上升的比下跌為多。簡單的說，待變格局依然未變。較為特別的，可能是本地地產股的持續造好（如新地（16）及恆地（12），已連升 8 天，但每天升幅均不太顯眼）。在聯準局議息前有如此的走勢確實奇怪，是否和即將公佈的業績有關則不得而知。



從另一角度猜想，是否在政府出招後令這些農地大地主改變策略，考慮加快補地價及增加供應？筆者亦曾經評論，政府正把未來土地供應量慢慢從地產發展商中收回。多年來囤積的農地在高樓價市代發展，釋放的價值可不少！收市後也見長江實業（1113）公佈旗下中環和記大廈之重建計劃，不知會否吸引對冲基金進行配對交易，買本地地産商而放空內房？以股價走勢以言，長實在近日確實落後其他地産商，李大公子坐正後的第一份業績公告應不會太差吧？

2）受科技股疲弱影響，美股三大指數週一全面下挫。道指早段受 Caterpillar 業績理想而上升，收市卻要報跌 144 點或 0.57%。臉書再跌 2.19%，Netflix 更跳水 5.70%，亞馬遜和 Google 母公司 Alphabet 分別挫 2.09% 及 1.82%，Twitter 下跌 8%。納指下跌 1.39%。



標指則下跌 0.58%。美滙下挫 0.31% 而紐約期油則升 2.1% 並重返 70 美元以上。十年期國債債息最新為 2.975%。港股 ADR 下跌 65 點，相當於恆指 28668 點水平。

3）個股訊息 ：

中國石油 (857）- 發盈喜，按照中國會計準則，預計上半年股東應佔淨利潤按年增長 1.07 倍到 1.22 倍。

洛陽鉬業 (3993）- 預料截至今年 6 月底止，上半年淨利潤按年增加 2.71 倍至 2.95 倍，至 31 億至 33 億元人民幣。

旭輝控股 (884）- 預期截至 6 月底止，中期核心淨利潤將按年增長不少於 50%。

4）新股訊息：

博駿教育 (1758) 今天開始買賣，暗盤收報 2.8 元，較招股價 2.36 元升 0.44 元或 18.64%。

蘋果日報 - 中國鐵塔（788）昨天截止孖展，11 間券商一共錄得逾 10 億元孖展，惟不足公開發售部分 34.06 億元集資額的三分之一。

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