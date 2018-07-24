中國鐵塔問鼎集資王 入場費3192元 惟5成派息率難吸客

有望成為 2014 年以來全球「集資王」的中國鐵塔 (0788-HK) 昨(23)日舉行路演，一共發售約 431.15 億 H 股，集資最多約港幣 681 億元，該公司 95% 為國際發售，5% 是公開發售，每股招股價介乎港幣 1.26 元至 1.58 元，一手 2000 股，入場費為港幣 3191.84 元，中金及高盛為聯合保薦人。預計本週三 (25 日) 展開公開招股，8 月 1 日定價，8 日可掛牌上市。

招股文件顯示，公司共引入 10 位基礎投資者，共涉資 14.24 億美元 (約港幣 111 億元)，當中高瓴資本或認購最高佔比股份，阿里巴巴旗下淘寶中國及中石油集團各以約 7.85 億元認購最少近 5 億股。OZ Fund、工行、國機集資及上汽集團等均為基石投資者。

值得留意的是，初步招股文件顯示，中國鐵塔表明上市後公司的派息率不會低於年度可分配淨利潤的 50%。分析師表示，公司管理層並沒有在推介會上明確提及具體的派息時間表。以中國鐵塔去年的每股盈利人民幣 0.015 元 (約港幣 0.017 元) 以及招股價下限港幣 1.26 元計，其股息率約不足 1%。換言之，就算公司派息比率最少 5 成，派息亦遠低過市場上眾多「高息股」。

翻查多隻公用股或信託的股息率，股息率普遍都有 3% 到 4%，若與其大股東中移動相比，情况更為懸殊，中移動去年派息 3 次，共港幣 6.405 元，用昨日收盤價港幣 69.15 元計算，股息率高達 9.26%。

香港《明報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場不乏「收息股」可選，一般公用股每年度的派息率都有 3% 左右，個別銀行股更曾高至 5%，所以就算中國鐵塔從事較穩健的行業，但由於公司業務限制多，爆發力不大，對其前景都不抱樂觀。

中國鐵塔在 2015 年至 2017 年期間，收入分別為人民幣 88.02 億元、559.97 億元及 686.65 億元，除 2015 年人民幣虧損 35.96 億元外，2016 年和 2017 年分別淨利潤為人民幣 7600 萬元和人民幣 19.43 億元。

不過中金預期，中國鐵塔今年盈利減近 7% 至人民幣 18 億元，主要反映價格調整。2019 年收入則年增 8.2%；淨利潤增長 38.2%。該行預測鐵塔估值人民幣 2180 億元至 2790 億元，相當於 2018 年預測 EV/EBITDA 約 9 倍至 10.5 倍。

公司上市後，中國 3 大電訊商佔股權約 70.5%，其中中移動 (0941-HK) 佔最多，約 28.5%，中聯通 (0762-HK) 及中電信 (0728-HK) 分別佔 21.1% 及 20.9%。