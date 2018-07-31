特斯拉仍面臨現金危機 分析師看衰 瑞銀目標價僅現價7折

特斯拉 (Tesla Inc.)(TSLA-US) 預計週三發布第 2 季財報，公司燒錢的速度，預料仍將成為投資人及華爾街的關鍵話題。高盛分析師認為，未來 2 年特斯拉還需要融資 100 億美元現金。瑞銀集團 (UBS) 則發表研報指出，由於特斯拉到 2019 年都難以實現獲利，未來 1 年股價恐將出現 30% 以上的大幅下滑。

高盛：未來 2 年需融資 10 億美元

高盛分析師 David Tamberino 估計，考慮到斯特拉在中國設廠及開發 Model Y 車型，預估未來 2 年高盛還需要 100 億美元的「外部資本籌集和債務再融資」，融資可能來自各種組合，包括可轉換債券、債券和股權融資等等。

Tamberino 指出，即使在最樂觀的狀況，特斯拉也需要在 2020 年前，募集 50 億美元。

投資公司 Vertical Group 主管 Gordon Johnson 則認為，特斯拉到本季末所持現金餘額，將不到 10 億美元，並表示，特斯拉實際獲得的現金比投資者所看到的少得多。如果供應商不肯幫忙，特斯拉又無法籌集到必要的資金，很可能會面臨現金短缺危機。

上週特斯拉要求供應商退還現金的報導出現後，加深了外界對特斯拉持有現金的憂慮。諮詢公司 AT Kearney 合夥人 Doug Mehl 認為，特斯拉如果無法募到現金，就必須抑制擴張速度，才能避免失控。

瑞銀：今年難轉虧為盈

另一方面，瑞銀分析師 Colin Langan 也在最新的報告中強調，現金流和實現獲利，是特斯拉在第 2 季財報面臨的挑戰。除了 Model 3 的獲利相關問題，對這家公司最基本的情況是，公司仍需要額外的外部資金支持。

瑞銀預計特斯拉第 2 季的每股盈餘將低於市場預期，因而也調降未來 12 個月目標價至 195 美元，相當於較目前股價下挫逾 33%。

特斯拉股價在週一下挫 2.35%，收 290.17 美元，今年以來跌幅近 7%。

Langan 指出，目前不預期特斯拉能在下半年實現獲利，除非特斯拉能夠保持週產 3000 輛 Model 3，才有機會在第 3 季轉盈。考慮到特斯拉的燒錢速度、難以持續的獲利及產品品質的憂慮，仍建議賣出。