〈財報搶先看〉分析師皆認為：特斯拉Q2財報可能跟上季一樣糟

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在 6 月底實現 Model 3 週產破 5000 同時，也即將在週三 (8 月 1 日) 迎來第二季財報，目前華爾街分析師普遍不看好第二季會有任何盈利，但認為未來幾季由虧轉盈的機率大增，股價不會有崩盤之虞。

特斯拉上週五 (27 日) 挫跌 9.47，來到每股 297.18 美元，今年以來下跌了 4.55%，受 Model 3 產能達標和新車交付的消息激勵，特斯拉股價 7 月 2 日盤前交易上漲約 6%，之後因負面新聞拖累而跌跌不休，近一個月跌幅高達 13.35%。

特斯拉股價近一個月已下跌了 13.35%。

華爾街預測特斯拉第二季財報：

每股純損：3.42 美元

營收：34.1 億美元

儘管特斯拉執行長馬克斯 (Elon Musk) 信誓旦旦第二季將實現盈利，但投資人信心匱乏，預期特斯拉燒錢的速度可能導致利潤為負值。

Teslarati 網站記者 Simon Alvarez 研判，特斯拉第二季和第一季財報有相似之處，儘管業務成長力道強勁，但出現大幅虧損和負現金流。

第二季為了拼週產 5000 的產能，特斯拉無所不用其極，重金將機器人和設備從歐洲空運到加州工廠，並在工廠旁搭帳篷建立新的產線，這無形增加了額外的營運支出。

特斯拉 Model 3 電動車產能於第二季大幅增加。(圖：Teslarati)

Alvarez 表示，考量特斯拉其它的收入來源，如電池和太陽能業務，第二季的營收可能與第一季持平。6 月 12 日特斯拉重組公司之際，宣告裁員 9%，預料也將會增加額外遣散費等人事成本的支出。

Alvarez 也緩頰道，雖然第二季財報數據可能會令市場沮喪，但隨著特斯拉 Model 3 已達每週 5000 輛的製造里程碑，若特斯拉能深思熟慮地制訂產能計畫，未來幾季很可能會轉虧為盈。

Business Insider 專欄記者 Matthew DeBord 也抱持相同意見，預料特斯拉 (TSLA-US) 第二季財報會很糟糕，但不至於影響股價崩盤，因為未來幾季獲利可期。

DeBord 看好，2018 下半年到 2019 年，特斯拉季營收將會達 50 億美元，會有很多資金回流特斯拉。

DeBord 也警示，目前特斯拉面臨的巨大壓力在於，儘管特斯拉是市場上為數不多的豪華電動車製造商，未來可能轉虧為盈，但未來市場將對其產能與電動車價位的要求更為嚴格。

2018 年 7 月 16 日特斯拉在中國上海投資建設首個海外超級工廠，這座工廠集研發、製造、銷售等功能於一身，計劃年產量 50 萬台，預料實現本地化生產後有利於特斯拉開拓中國市場並提高整體產能。