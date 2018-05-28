國泰航空：燃油對沖不如換省油機型 今年將接收8架A350-1000

國泰航空 (0293-HK) 顧客及商務總裁家培接受香港《明報》專訪時表示，對於營辦廉航「永不說永不」，會繼續思考探索廉航服務模式，在現有業務加入部分廉航元素。

不過，盧家培表示，近年來廉航和全服務航空公司的界線已經愈來愈模糊，廉航會推出類似於全服務航空公司提供的增值服務，而全服務航空公司也會提供一些實惠價格的機票，例如國泰每週二的 fanfares、亞洲萬里通飛行里數更實惠等等。

因此，國泰雖無完全轉型廉航的打算，但也一直截長補短，正如盧家培所言，國泰現時要專注的，是做一間「貼地」的全服務航空公司，而且要一日比一日「貼地」。

盧家培強調，他們要考量的，是從購票一刻起整個旅程體驗的全盤提升。

今年油價向上，布蘭特期油月中更漲破 80 美元，盧家培說，如果形勢持續，今年的燃油對冲由負轉正也非不可能，但他也重申，雖然油價升利多公司的對冲合約表現，但也會令燃油成本上升。

他說，對沖只是短期手段，替換更省油飛機是長遠方法之一，包括今年將接收的 8 架最新型號空中巴士 A350-1000。

國泰自去年上半年開始重整計畫後，下半年已轉虧為盈。盧家培形容現階段已不是「打抗生素的階段，是「食中藥固本培元」，有信心國泰今年上半年的表現會比去年下半年有更進一步改善。

國泰去年宣布 3 年重整計劃，目標是節省港幣 40 億元成本及提高生產力。按原定安排，去年國泰削減港幣 20 億元開支，今明兩年每年還要再削港幣 10 億元成本。

盧家培表示，重整工作正按序進行，其中香港人手調整已在去年完成，包括削減 600 名人員及重組架構，而今年會招聘 1000 名前線人員。

海外地區的重組也在去年開始進行，但他解釋，由於涉及不同國家地區的相關法規，因此目前沒有明確的完成時間表和人手調整規模。

國泰 4 月底宣布，將於今年 10 月新增菲律賓達沃市及印尼棉蘭直航航線，連同此前已宣布的愛爾蘭都柏林、美國華盛頓、丹麥哥本哈根、南非開普敦等，今年國泰新增航點已達 9 個，創年度開辦最多新航點紀錄。