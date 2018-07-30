2001年加入WTO來首次 中國上半年恐出現經常帳赤字

中國下週一 (8 月 6 日) 將公佈上半年經常帳，麥格理資本預估中國上半年度可能出現經常帳逆差，若數據真如預期，創下自 2001 年中國加入 WTO 以來第一個半年度經常帳戶逆差。

外電報導，麥格理資本經濟學家胡俊偉預估，中國上半年經常帳戶逆差為 240 億美元，指出逆差主要發生在第一季，主要是中國的原油、鐵礦石與其他大宗商品，以及中國企業在收購國外金融與軟體服務的開支。

招商銀行金融市場部高級分析師萬釗則認為，中國經常帳順差迅速萎縮的原因，在於貨物順差的下降，和服務逆差的成長。尤其今年上半年順差下滑，明顯是因為一般貿易順差有關，主要受到供給側改革，對大宗商品的進口規模和價格雙雙增加有較大關聯。

不過萬釗特別指出，服務業逆差部分在 2014 年來突然擴大，而且還出現逆差持續擴大的奇怪現象，除了中國民眾目前熱衷於海外旅遊、代購，更隱藏居民資本外流的真相。強調未來若要穩定中國的經常項目，除了要穩定貨物順差的加工貿易，更要尋找並遏制旅行逆差擴大的主因，尤其是居民資本外流。

經濟學家預估，中國今年全年還是會有 1000 億美元的經常帳戶順差，主要受中國經濟成長趨緩所致。但今年經常帳戶順差占中國國內生產總值 (GDP) 的比例不到 1%，將創下 1995 年以來的最低水準。摩根士丹利和渣打等機構預估，到 2019 年，經常帳戶順差占 GDP 的比例將再降至 0.5%。

胡俊偉指出，中國可以藉著經常帳戶順差縮小，來證明沒有使用讓人民幣人為貶值的重商主義政策來獲取國際貿易優勢。

不過，美國智庫外交關係協會高級研究員 Brad Setser 表示，中國經常帳戶變化無法顯現中國透過向國有企業提供補貼，以及推行「購買中國貨」政策對全球製造商持續施加的壓力。他表示，相關政策進一步增加外國企業向中國銷售飛機和高端醫療設備等產品的難度。