中國6月財新服務業PMI創4個月新高 專家：經濟向下壓力將顯現

今 (4) 日公佈的 6 月財新中國通用服務業經營活動指數 (服務業 PMI) 為 53.9，比 5 月上升 1 個百分點，創四個月新高，代表服務業進一步擴張，但相比年初創下的近六年最高記錄，顯示擴張力道仍偏弱，更凸顯中國經濟走勢雖然平穩，但向下壓力日益顯現。

該數據走勢和中國國家統計局服務業 PMI 略有不同，日前公佈的 6 月服務業商務活動指數為 54.0，與上月持平。進一步來看，新增業務量繼續上升，對經營活動進一步擴張有支撐性作用。6 月服務業新增業務量略超 5 月，受訪企業表示，新產品問世、市場策略改善推動銷售回升。

6 月中國企業投入成本加速上升，服務業和製造業成本漲幅分別創下四個月和五個月新高。受訪企業多半指出，這與原材料、薪酬、運輸相關成本的上漲有關。製造業與服務業的投入成本皆加速上揚，帶動整體投入成本上漲，創四個月以來最顯著增幅。

成本壓力上升，導致服務業與製造業企業在 6 月繼續調升收費價格。其中，服務業收費價格漲幅創下三個月新高；製造業出廠價格漲幅則創下去年 9 月以來最高。綜合而言，產出價格創下去年 9 月以來最強勁漲幅。

值得注意的是，兩大行業企業對未來 12 個月的前景信心度皆有所下降。其中，服務業企業信心度較製造業更為強勁，但仍低於其歷史水準。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，成本加速上升對服務業企業信心有所壓制。鍾正生指出，財新中國綜合產出指數較上月回升明顯，顯示經濟穩中向好。但從分項來看，物價攀升的壓力在邊際上有所加重，就業指數掉下榮枯線，企業信心不及先前。在融資和監管環境收緊的背景下，經濟高景氣的持續性存疑。

日前中國官方公佈的 6 月製造業和非製造業 PMI 一降一升，其中製造業 PMI 由 5 月的八個月高點小幅回落，仍維持在景氣區間，非製造業 PMI 則升至五個月高點。總體來看，工業生產雖有所趨緩，但經濟仍維持平穩成長。

目前中國官方積極維持市場信心，人行行長易綱昨日更出面喊話，指目前中國經濟基本面良好，金融風險總體可控，跨境資本流動大體平衡，也讓昨日一度大跌的 A 股上演 V 型反轉。而今日滬深兩市小幅低開，至截稿為止上證指數小跌 0.37%。盤面上來看，鋼鐵、機場航運、汽車整車類股漲幅居前，紡織、共享單車、網路安全類股跌幅較大。