499之亂衝擊未來1-2年營收及ARPU 台灣大全年財測有信心達標

台灣大 (3045-TW) 今 (26) 日召開法說會，法人相當關切 499 元低價 4G 吃到飽的影響，總經理鄭俊卿坦言，未來 1-2 年的營收及 ARPU(平均每戶貢獻金額)恐受影響，但是對台灣大來說，除了傳統電信業務營收外，今年下半年包括雲端、AI、IOT 的表現將有顯著成長，全年有信心達成財測的獲利目標；另外，預期在今年蘋果 iPhone 新機上市後，有助拉升資費及 ARPU。

鄭俊卿指出，499 資費戰對國內 5 家電信業者都是一種傷害，預估未來 1-2 年的營收及 ARPU 恐受到較大的影響，不過，因為是單門號專案，對 EBITDA 的影響比較小，對整體獲利的影響也還好。

鄭俊卿表示，除了電信業務之外，今年在雲端、AI、IOT 的布局也將有所表現，預估今年下半年第 3 季、第 4 季將有顯著成長，挹注成長動能，另外，在 IOT 政府標案部分，明年第 1 季成長可期。

他說，台灣大手機業務占比約 6 成，另外還有電商及有線電線的收入，尤其看好 momo 電子商務的成長，面對 499 對營收及 ARPU 的衝擊，將維持穩定營業現金流入，嚴格控管費用，有信心達成今年全年財測目標。

鄭俊卿表示，下半年蘋果 iPhone 新機將上市，台灣大在 iPhone 手機保險上做的很好，有信心在新 iPhone 上市後，可以吸引忠實的果粉，且選擇高資費方案，可望有助拉高資費及 ARPU。

台灣大累計上半年合併營收 588.5 億元，稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA)165.1 億元，營業利益 96.8 億元，稅後純益 72.8 億元，每股純益 2.67 元，達成上半年財測目標約 107%；今年財測營收目標 1231.41 億元，每股純益 5 元。