雅茗-KY小幅邁向填息 新品牌展店腳步擬趨緩

雅茗 - KY(2726) 今日除息，每股配發現金股利 3.99320864 元，除息參考價為 67.71 元，今開盤即大漲逾 3%，股價最高來到 70.3 元，展現填息氣勢，而後漲幅收斂，一度平盤，最終以 68.30 元，微幅上漲 0.89% 作收。在茶飲旺季加持下，雅茗 - KY 6 月、第二季及上半年營收三創同期新高，而進入第三季，雅茗 - KY 指出，旗下黑糖珍珠奶茶「喝嘛」單店月營收保持雙位數成長，並開放加盟及外送電商市場；而主力品牌「快樂檸檬」也將在下半年推出第三代店，預計全年店數將達 931 家。



然法人提到，雅茗 - KY 在「喝嘛」及高端茶飲品牌「茶閣裡的貓眼石」，在獲利狀態未穩，及規劃最適店格的考量下，今年展店腳步趨緩，直營及加盟店數均有下修，恐將影響營收成長幅度。