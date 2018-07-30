〈金總白皮書〉權證市場2014年停滯至今 調降權證避險稅交易可倍增

金融總會今 (30) 日發布「107 年金融建言白皮書」，其中權證交易從 2014 年至今都沒再成長，因此希望藉由調降權證避險交易稅，由現行的 3‰降至 1‰，以激勵權證市場整體成交金額占大盤比重，由目前的 2%~3%，呈倍數上衝至 5%。

金總表示，權證發行商於權證買賣時要繳 1‰的證交稅，對應拋補的避險股票要繳 3‰的證交稅，合計因權證造市衍生的證交稅高達 4‰，加上還有高達 20% 的營所稅，這些稅目壓抑權證業經營的相當辛苦。

觀諸全球主要權證市場，包括香港、新加坡、日本、美國、英國、法國、德國等國家，對辦理權證業務之損益課徵所得稅，皆並未再對

權證造市或避險交易課徵證交稅，其中，香港權證市場交易活絡，成交量每日平均可達股票市場約 25%-30%，而 2017 年我國權證市場成交值占全體證券市場僅為 2.41%，差距非常大。

金總表示，權證市場已較過去熱絡，權證交易占大盤比重在 2014 年攀高至 2.85%，但未能再持續成長；當權證市場活絡時，權證發行商須更積極的進行權證造市及股票避險，稅負成本成為經營權證業務的沉重負擔，尤其近 6 年稅負約占毛利 4 成），成為權證發行商獲利不振的主因，更可能導致權證發行商退出市場，造成市場競爭衰退，對投資人及市場都是傷害。