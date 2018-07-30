明明Switch熱賣 這家基金卻選擇做空任天堂

據《彭博社》報導，文件顯示，紐約對沖基金梅爾文資本管理公司 (Melvin Capital Management) 負責人 Gabriel Plotkin 已經累積對任天堂 (7974-JP) 3.75 億美元的看空部位。

Plotkin 此舉讓投資者更為擔憂，並對 Switch 遊戲機的前景失去信心。目前股價較 5 月份的峰值下跌了 27%。

Jefferies Group 的分析師 Atul Goyal 說:「之前對任天堂都是做多，現在投資者已退出並開始做空。趨勢已經改變。」

根據東京證券交易所的最新文件顯示，Plotkin 做空 110 萬股，約占任天堂流通股的 0.8%。

擁有約 70 億美元資產的梅爾文資本公司拒絕發表評論。根據美國監管文件，該公司採由下而上和基本面分析來決定買入或賣空的股票。根據 5 月份的最新文件，該公司擁有約 70 家股票，包括美商藝電 (EA-US) 和推特 (TWTR-US)。

任天堂股票向下的壓力已經引發了高管、投資者和分析師們的困惑。 Switch 在去年發布後成為歷史上銷量最快的遊戲機之一，使公司的年度營業利潤增加了五倍。然而股票在 5 月急劇下跌，令許多分析師震驚，成為分析師預期與實際股價十年來的最大差距。分析師 Goyal 表示當時的下跌「令人震驚」。

任天堂股價週五 (27 日) 收於 37900 日圓，全年下跌 8%。

任天堂股價

任天堂在 6 月份舉辦 E3 時股票在兩天內暴跌 11%。分析師在展覽會上看衰 Switch 的銷售，但任天堂高管反擊，指責分析師短視。監管文件顯示，Plotkin 在 E3 之後的兩天增加了空頭款項，並在接下來的幾周繼續賣空。

然而並非所有投資者都在拋售，任天堂的最大股東 Capital Group 將市場的衰敗作為增加投資的機會。股價在增資後短暫上漲。

任天堂將於週二公佈財報，分析師估計營收的年增率將達 21%，營業利潤將成長 58%。