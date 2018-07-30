【安聯投信】財報題材續發酵 美股連三周吸睛No1

美股第二季財報表現強勁，加上美國與歐盟達成貿易協議、暫緩對歐洲汽車加徵關稅的正面訊息激勵，美歐股市上揚逾 1%，除部分市場小型股市場呈現整體外，其餘成熟和新興股市幾乎全數反彈歡呼。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 7 月 25 日，美歐貿易摩擦化解，激勵市場，美股連續第三周呈現淨流入，其餘市場流出持續緩和 (見表)。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，全球貿易摩擦利空影響淡化，美股上揚，帶動其他市場，歐股上漲；另中國官方確定更積極財政政策，加上日本企業財報大致符合預期，全球股市幾乎一片欣欣向榮。

林素萍表示，受美歐貿易戰停火，美股連四紅，Q2 財報題材持續發酵。統計至 7 月 25 日止，在 S&P 500 成分企業已公布 128 家中，逾九成獲利表現優於預期。在經濟表現方面，美國 6 月不含飛機的非國防資本設備訂單成長 0.6%、出貨量成長 1%，均優於預期，且為連續第三個月成長。

林素萍表示，從實質 GDP 年增率、工業生產年增率、綜合 PMI 及消費者信心指數等各個面向去剖析，表現均明顯優於去年同期，故在獲利成長動能強的環境下，建議以美股、可轉債及美國高收益債為投資市場，可達到參與、獲利收益及風險分散的較佳策略。

中國股市方面，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，中國國務院總理李克強近日為中國兩大經濟政策定調，拋出「積極財政政策要更加積極」和「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」，這顯示政策面持續釋出正面消息，中國官方期以微調偏寬鬆來支撐投資信心，緩解市場的擔憂。

許廷全表示，現階段，基於市場對於美中貿易雜音敏感度降低，隨著全球市場反彈，信心回穩，市場走勢也逐漸回歸基本面。在基本面表現上，7 月以來市場供需有升有降，但對於後市大盤走向，近期仍在反覆打底、消化雜音。

許廷全表示，在歷經這一波修正後，年初迄今表現相對疲軟的中國股市，投資價值浮現，低估值有利於資金流入，料有基本面或政策面扶持的優質成長個股，仍將是主導中長期市場的要角，現階段市場關注目光料將回歸企業獲利和成長性。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠貿易干擾稍緩，投資市場回歸基本面，投資信心也跟著回溫，搭配近期企業法說展望不差，以及進入除權息旺季等因素，都帶動盤面偏多表現。

廖哲宏表示，儘管貿易戰的發展需要持續觀察，但企業獲利以及產業展望將是近期影響股市更關鍵的因素。外資最近一周外資買超台股近 150 億元，亦是推升台股回穩的重要力道。根據證交所統計，7 月以來迄今，外資已由賣超轉為買超 3.42 億元，顯示市場大受激勵。

回到基本面，廖哲宏表示，近期企業陸續進行法人說明會，第二季財報表現以及下半年營運展望往往成為近期股價影響關鍵。整體而言，iPhone 產業即將進入旺季，但中國手機需求疲弱，雲端伺服器仍然維持成長態勢。

廖哲宏表示，相關供需吃緊的產業態勢並無太大改變，第三季電子旺季效應，讓供需不易改變，八吋晶圓代工、MOSFET，以及被動元件與二極體持續醞釀漲價，惟考量目前第三季漲價趨勢市場已經逐漸反映在股價上，未來供需吃緊概念股的關鍵將是進入淡季時，供需是否會反轉。

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