【野村投信】收益型資產持續受青睞 金融債優勢勝出

變動的金融環境裡，投資人不變的是對於收益的追求，但在升息環境下如何兼顧收益與風險，成為一大挑戰。除了高收益債與近年來新引進的特別股，現在台灣投資人有全新選擇 - 金融債，金融債由信用評等大多為投資等級的金融機構所發行，相較於高收益債及特別股，金融債具有較低信用風險與較低利率風險之優勢，而與一般投資級債相比，金融債的殖利率明顯較高，對於希望擁有較高收益又擔心風險的投資人而言，金融債的確是收益資產中的一顆耀眼新星。

野村全球金融收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人范鈺琦表示，金融債與高收益債、特別股等皆為具有定期配息特性的資產，這些資產類別的殖利率相對優於公債與投資級債，相當受到台灣投資人青睞。不過，金融債與高收益債本質為債券，除了求償順序優先於特別股之外，在配息的部分，金融債與高收益債為定期支付債息且為強制配發，若不配息即構成違約，而特別股雖然也有定期配息，但若公司營運狀況不佳時，公司可以決定不配發股息，且不構成違約。

此外，金融債與高收益債皆有短、中或長期等不同天期的年限，但特別股為並沒有到期日，但多數設有可贖回 / 轉換條款，在升息的環境下，存續期越長的收益型資產受到利率上揚的影響越大，因此，相較於金融債或高收益債，特別股受到升息的影響較大。就信用風險而言，高收益債因信用評等較低，風險較高，特別股在金融業資本結構中的償債順位與信用評等較低的 AT1 CoCo 債 (contingent convertible bond) 相當，而 CoCo 債的信評低於整體金融債平均，因此相較於金融債，特別股的信用風險亦較高。

野村全球金融收益基金 (本基金配息來源可能為本金) 之投資標的聚焦全球的投資級金融債，主要投資範圍鎖定主順位債與有到期日的次順位債，以 2017 年歐洲銀行發行的債券為例，主順位債中高達 90% 為投資等級，次順位債也有 66% 為投資等級。以殖利率來說，投資級金融債到期殖利率明顯高於全球投資等級債，截至 6 月底亞洲與歐洲金融債殖利率分別為 4.56% 與 4.10%，明顯優於全球投資級債的 3.15%；就年化波動度而言，亞洲與歐洲金融債波動度皆不到 4%，全球投資等級債波動度則為 4.71%，因此金融債表現相對出色(資料來源: Bloomberg, 2018/6/30)。整體而言，投資級金融債的收益介於投資級債與高收益債之間，但波動度則比投資級債更低，金融債納入投資組合中將更能強化整體表現。

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