【富蘭克林】科技產業基本面良好且成長動能佳，後市看好

美中貿易摩擦干擾六月以來全球股市震盪，然而，美股在經濟穩健及企業獲利成長強勁帶動下表現較佳，史坦普 500 指數上漲 4.9%，重返 2800 點，其中，儘管臉書因上季營收不如預估且預期下半年營收增長放緩，股價遭逢賣壓，然而，Alphabet 及微軟財報亮麗，科技類股六月以來上漲 5.3%，軟體與服務股收高 7.8%，表現突出 (彭博，股價變動，原幣計價至 7/26)。

富蘭克林證券投顧表示，觀察臉書營收成長速度雖出現下滑但該公司在網路廣告市場中仍與 Google 居於領導地位，且未來網路廣告支出佔整體廣告市場的比重預期將持續攀升，而其他科技及網路權值股包括微軟、亞馬遜及 Google 母公司 Alphabet 在雲端運算業務或廣告業務挹注下，上季財報均繳出優於預期的成績，突顯科技產業基本面仍良好。

富蘭克林證券投顧建議，雖然短期內科技股因市場預期墊高及股價已有不小漲幅下，短線震盪難免，但著眼科技產業在雲端運算、大數據、人工智慧及數位化等結構型趨勢挹注下具備優異的內生成長性，而且，美國稅改法案通過後吸引企業把過去留存在海外的現金匯回美國帶動股票回購增加，統計今年以來史坦普 500 企業宣布的股票回購金額年增 89% 至 4,370 億美元，其中科技企業佔比超過一半，達 2,320 億美元 (註)，建議空手投資人可趁震盪之際分批佈局科技產業型基金或加碼科技股的美國股票型基金，已進場者可續抱分享長線商機。

根據摩根士丹利 (7/10) 針對 100 位資訊長 (CIO) 進行的調查顯示，企業科技支出可望維持強勁，其中數位轉型及雲端運算列名首要支出項目，突顯數位轉型及雲端運算的市場潛力龐大。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，企業積極進行數位轉型的趨勢越來越明顯，這其中涉及到人工智慧、雲端運算、軟體即服務 (SaaS) 等技術，這些結構趨勢帶來投資商機。強納森．柯堤斯表示，科技支出展望正向，而且科技產業擁有較佳的成長性且穩定性高，具備高品質的企業模式，看好科技類股的投資前景。富蘭克林坦伯頓科技基金現階段佈局側重網路、應用軟體、雲端運算等較具成長性的新科技領域。