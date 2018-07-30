美律估Q3營收將有爆發性成長、毛利回溫 娛樂性產品為成長主要動力

美律 (2439) 今(30)日召開法說會，會中除公布第二季每股盈餘 0.38 元外，美律總裁黃朝豊表示，展望第三季，營收會有爆發性成長，各產品線都顯現動能，毛利也將回溫，而娛樂性產品仍是成長動力。美律第二季轉虧為盈，單季稅後盈餘 7391 萬元，每股盈餘(EPS)0.38 元，單季毛利率僅 9.67%，季增約 0.38 個百分點，年減超過 9 個百分點，累計上半年營收 110.67 億元，營業毛利 10.54 億元，毛利率 9.52%，營業淨利 1.32 億元，營益率 1.19%，稅前盈餘 4792.9 萬元，本期淨利 278.8 萬元，合併稅後盈餘 279.1 萬元，年下滑 99.67%，EPS 為 0.01 元。



黃朝豐表示，第二季成長動能來自娛樂產品和揚聲器，佔比營收 74%，相較第一季大幅成長 76%、相較去年同期成長 67%，而帶動娛樂產品出貨成長優於預期主要是頭戴式消噪耳機出貨動能強勁，遊戲用耳機，其中一款名為「絕地求生 (Battlegrounds)」的遊戲風靡全球，玩家上看上億，玩家必須要佩戴遊戲用耳機，揚聲器第二季營收佔比為 23%，單季費用增加主要來自於研發費用的增加。



展望第三季，黃朝豐表示，整體營收會有爆發性成長，主要是娛樂產品提前為年底聖誕節旺季鋪貨，而用樂性產品第三季可望重回營運巔峰時期的規模，出貨成長上看 50%，稼動率上升將使得成本下降，有利毛利率回溫。第三季營收成長主要動力也來自娛樂性產品。



至於揚聲器部分，黃朝豐指出，第三季預計出貨成長 50%，但整體成長規模不如娛樂產品大，手機用揚聲器預計出貨 1000 萬顆，較第二季的 1200 萬顆低，也可能低於第一季，至於手機揚聲器旺季通常是落在第四季，第三季揚聲器負毛利率衝擊趨緩，將使第三季整體單季毛利率比第二季成長。



黃朝豐表示，目前深圳廠產能稼動率超過 100%，至於蘇州美特在上一代手機出貨已經趨緩，負毛利現象在第三季影響很小，但第三季蘇州美特應該還是不會獲利。



至於 MLCC(積層陶瓷電容器) 缺貨問題，黃朝豐表示，只要是組裝廠幾乎都會用到 MLCC，美律都是跟原廠拿、有合約價格，合約確實有漲價，加上下單勢必不能 100% 被滿足，不足地方要去現貨市場買，價格不一，有 2-10 倍，平均約 5 倍、確實不便宜，確實會對毛利率產生影響，至於第一季、第二季量控管得還不錯，不至於到沒貨可出，但影響毛利率，至於揚聲器不會用到 MLCC，所以對揚聲器沒有影響，針對不足的 MLCC 問題，美律也持續透過多管道解決，預計第三季 MLCC 缺貨狀況對美律營運影響有限。

