台股盤後─被動元件重挫、權值股撐盤 收跌42點守住11000點關卡

台股今 (30) 日在被動元件族群重挫、大立光走低等拖累下，指數開低走低，最低一度落在 11001.15 點，不過在台積電、鴻海等權值股撐盤下，終場以跌 42.24 點，報 11033.54 點作收，守住 11000 點關卡，成交量 1252.08 億元。

今日台股類股跌多漲少，食品、紡織、電機、電器、化生、化學、生技、玻璃、電子、電腦、營建、資服、通路、光電、航運、觀光、貿易和油電等類股均收黑；水泥、塑膠、汽車、半導體、造紙、鋼鐵、橡膠、電信、金融等類股則收紅。

電子三雄部分，大立光以 5220 元開低走低，終場跌 1.52%，收在 5180 元；鴻海開高走高，收漲 1.2%；台積電股價則在平盤上下微幅整理，終場以漲 0.41%，收在最高價 245.5 元。

至於被動元件族群部分，因蘋果分析師郭明錤對台灣被動元件廠股價看法相對保守，今日被動元件賣壓沉重，股價一片綠油油，龍頭廠國巨開低重挫近 10%，股價失守 900 元關卡，收在 840 元；另奇力新、大毅、華新科、禾伸堂、信昌電等股價均重挫近 10%，高掛漲停板。

金融股部分漲跌互見，富邦金、華南金、台新金、玉山金、日盛金、國票金呈現收紅；另中信金、國泰金、新光金、開發金等則呈現收黑。

法人表示，台股早盤雖力爭上游表現抗跌，但盤中仍不敵賣壓出籠，尤其是中小型股在被動元件再度走弱下信心全失，不過，整體來看，隨著電子產業淡季趨近尾聲、貿易戰擔憂鈍化下，估計台股將維持高檔震盪。

而展望後市，隨著近期企業陸續進行法人說明會，第二季財報表現以及下半年營運展望，成為近期股價影響關鍵，整體而言，iPhone 產業即將進入旺季，對台股後市走勢仍呈樂觀看法。