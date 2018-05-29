英利-KY今年營收可望突破200億元創新高 三年內打入日系車廠

汽車零組件廠英利 - KY(2239) 董事長林啟彬於股東會後指出，因應客戶訂單，除天津及山東青島產能擴充外，也將於安徽蕪湖建新廠，預計今年到 2020 年陸續擴產，而今年最大成長動能來自一汽大眾、北京奔馳、沃爾沃、吉利領克的訂單，全年業績可望再向上走高，公司目標 3 年內打入日系車廠。法人估，英利今年營收將突破 200 億元，年增 20%，每股盈餘向上挑戰 12 元。英利第一季營收為 45.7 億元，年增 7.66%，每股純益 2.74 元，年增 21.77%。第二季為傳統旺季，營收持續升溫，自結 4 月營收為 20.4 億元，年增 27.11%，僅次於 2017 年 12 月單月營收首度破 20 億元後歷史次高，預估 5 月可望維持 4 月高水準，法人估，單季營收可望季首季成長約 30%，每股盈餘有機會挑戰 3.5 元。



英利為就近供應汽車廠的需求，於中國東北、華北、華中、華南及西南各地均有生產基地，在汽車零部件同業中佈局最完整的廠商之一，在中國每 4 台車就有一台車上有英利公司的零件，一汽大眾為該公司主要客戶，營收占比超過 50%，其他客戶包括雙 B、奧迪、福斯等。



林啟彬指出，為因應未來訂單需求，除天津及山東青島進行產能擴充外，也將於安徽蕪湖建新廠，其中天津英利主要為大眾及北京奔馳訂單，其中一汽大眾已經送樣取得認可，奧迪 Q3 及大型 SUV 車型預計第三季量產，奧迪 Q4 則預計 2019 年底量產。



山東青島英利為配合一汽大眾與寶來 MQB 年估 30 萬台產能規模，預計 7 月開始月產能將可倍增，該廠最大年產能為 30 萬台。至於蕪湖新廠主要為因應奇瑞客戶，主要為裝備線的後段組裝為主，6 月會敲定廠址，12 月送件，預計 2020 年開始貢獻業績。



新能源電動車也是公司積極發展方向，目前佔營收比重 5-10%，根據規劃，預計 2019 年會由目前 20 多萬台倍增至 80 萬台。



林啟彬表示，大陸市場每年汽車成長 5-6%，英利希望能超越這幅度並啟動併購計畫，目標 3 年內打入日系車廠。



法人估，英利今年第二季單月營收有機會突破 21 億元新高紀錄，整體第二季營收將達 60 億元，季增 30%，單季每股盈餘挑戰 3.5 元，全年營收將突破 200 億元，創新高，年增 20%，每股盈餘挑戰 12 元。