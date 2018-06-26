英利-KY搶攻陸新能源車 獲沃爾沃汽車15億人民幣訂單

汽車零組件廠英利 - KY(2239) 看準新能源車未來趨勢，積極開發新客戶，除目前已成功接獲沃爾沃汽車集團人民幣 15 億元新能源車電池盒、橫樑及相關鋁製零部件共同開發、採購合約，預期未來還進一步可獲得其他整車廠新能源車共同開發項目。一汽大眾副總經理溫澤岳表示，到 2025 年的戰略規劃，產品線將到 45 款產品，其中 14 款是新能源車，未來新能源產品將占全部產品的 30%。一汽大眾華南基地二期正式建成，這是一汽大眾今年繼長春奧迪Ｑ工廠及青島基地一期之後第三個生產基地。



大眾汽車集團 (中國) 總裁兼執行長海茲曼教授表示，到 2020 年，佛山的華南基地將會成為一汽大眾電動汽車模範工廠，其中華南基地一期年產能為 30 萬輛，而華南基地二期將達年產能 60 萬輛。



因電動車與傳統燃油車引擎不同，易受限於電池容量與續航距離 (Range) 要求，車體與零組件輕量化設計顯得非常重要，英利 - KY 所開發生產之輕量化產品（熱沖壓鋼板、非金屬複合材料運用、鋁合金、模組化 (總成) 產品），除可運用於內燃機汽車，亦可運用於電動汽車，英利 - KY 藉由可提供各品牌車廠多樣化產品、佈局中國五大地區之高度客戶導向服務及多年來與客戶緊密合作經驗技術之累積，可為各家汽車品牌廠提供完整解決方案。



英利指出，隨著主要客戶一汽大眾對於旗下青島、天津、長沙及佛山等地區進行建廠，並預計於 2018 年全數實現投產，將有利英利集團營運成長及業務拓展。



此外，英利 - KY 亦積極參與中國大陸自主品牌之 ODM，如一汽轎車、紅旗汽車、吉利汽車、長安汽車等，與上述中國自有品牌車廠共同設計開發新車款，結合英利 - KY 設計、研發、生產及製造的經驗，提供客戶更完整之建議，亦符合中國政府要強化自主品牌發展之策略。