因應貿易戰 研華林口智能園區待命 並擬擴大美國後段組裝生產規模

中美貿易戰雲密布，研華 (2395) 備妥因應方案，台北智能園區待命，同時擬擴大美國後段組裝生產線，響應川普的美國製造，目前正覓地籌劃中。研華目前兩大生產重鎮，一在中國大陸昆山，一在台北林口。今年美國總統川普發起全球貿易戰，尤其中國是主要對象，第一波關稅調整已經上路，後續可能還有重手，市場擔憂對產業造成衝擊，尤其中國製造 2025 的布局受到壓抑，對智慧製造相關廠商都有影響。



不過，研華指出，中美貿易戰至今尚未對業績動能產生影響，後續則待觀察。而該公司確實也收到客戶相關對於台灣產能胃納量是否足夠的詢問，以備屆時需將訂單移轉台灣生產。



對此，研華掛保證，目前林口廠區的產能絕對足夠因應。研華指出，在 2012 年之後，受到資安議題升高的現象，早有許多客戶是指定必須在台灣生產出貨，因此，研華積極擴建林口智能園區，不但作為物聯網智能示範園區，在整體產能的調整上也有相當大的彈性。



此外，有鑒於當地製造蔚為趨勢，研華也陸續在歐、美建立後段組裝線因應。今年初歐洲荷蘭新總部成立，將歐洲組裝服務 (CTOS) 增加近三倍，據悉，美國目前僅在加州有小量因應客製化需求的後段組裝線，但呼應川普上任後的美國製造口號，該公司打算擴大，在成本、產業鏈等考量下，將另覓適合地點設立後段組裝生產線，預計明年有機會看到。