港股午盤跌0.67% 內房、科網、醫藥股全趴

恒生指數今 (30) 日低開 0.6%，之後一度翻紅，但騰訊等科技股下挫，拖累恒指再度走跌，截止午間收盤，恒指跌 0.67%，報 28610.12 點。國企指數跌 0.43%，報 11000.44 點；紅籌指數跌 0.71%，報 4312.89 點。大盤成交港幣 370.04 億元。

碧桂園 (2007HK) 跌 6.1%，報港幣 12.32 元，領跌藍籌，內房股幾乎全線下挫。碧桂園此前表示，針對近期安全事故，已通知所有施工合作單位立即停工，徹查整改安全隱患。

美國科網股拖累，科技股下跌，騰訊 (0700-HK) 遭到基金大幅拋售，跌 2.52%，報港幣 363.6 元，不但失守港幣 370 元關口，盤中更低見港幣 361.6 元，為去年 11 月以來最低，北水上週五 (27 日) 再度拋售港幣 2.19 億元騰訊，全週合計淨賣盤港幣 25.1 億元，為一周最多北水賣盤的個股。

小米集團 (1810-HK) 跌 2.94%，報港幣 18.48 元；金山軟體 (3888-HK) 跌 3.61%，報港幣 20 元。

醫藥股也下跌，神威藥業 (2877-HK) 跌 6.26%，報港幣 11.68 元；三生製藥 (1530-HK) 跌 4.34%，報港幣 17.2 元；麗珠醫藥 (1513-HK) 跌 4.18%，報港幣 37.85 元；

新浪財經引述耀才證券研究部總監植耀輝分析，港股要打破當前悶局，看來要待業績期後才能見到明確方向，現階段仍將於 27800 至 29000 點水準上落。另外，美國聯準會 (Fed) 本週議息料會按兵不動，但議後聲明可能對剩下升息有較中明確方向。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 5.77 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 0.9 億元；深股通淨流出人民幣 1.42 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 5.09 億元。

滬股通中資金流出最多的是中國鐵建，淨流入人民幣 9409 萬元，其次為中國中車、寶鋼股份、招商銀行、晉西車軸。資金流出最多的是貴州茅台，淨流出人民幣 2.54 億元。

深股通中資金流入最多的是三鋼閩光，淨流入人民幣 8265 萬元，其次為平安銀行、科大訊飛、寧波銀行、兆新股份。資金流出最多的智飛生物，淨流出人民幣 2.28 億元。